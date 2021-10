Palace, grand restaurant, campus... Voilà à quoi devrait ressembler la future marina de Vintimille

Son projet pharaonique qui va couvrir une superficie totale de 57.000m² pour une surface utile de plus de 18.000m² prendra forme entre le port et la vieille ville. Il espère le mener à terme d’ici fin 2024.

Pour créer autour de Cala del Forte, le 3e port de la Principauté de Monaco, une marina digne de ce nom, un résident monégasque, Robert Thielen, investit plus de 200 millions d’euros à Vintimille.

La future marina de Vintimille comportera de l’immobilier haut de gamme, un hôtel 4 étoiles, un grand centre de bien-être, des restaurants… De nombreux parkings sont prévus ainsi que des espaces verts.

Sur un terrain plus éloigné vers la ville, mais relié par une poste cyclable, une école internationale au cœur d’un campus comportant un parc arboré et des infrastructures sportives comme une piscine olympique.

Un projet ambitieux qui fera entrer la commune de Vintimille dans une nouvelle ère plus moderne et plus économique.

1. Un lieu de villégiature de luxe et de bien-être