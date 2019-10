Où déguster des spécialités culinaires de la Polynésie à Toulon et Fréjus

Un cadre idyllique. Sable fin et eau à portée d’orteils. Bougainvilliers et hibiscus habillent la terrasse. On se croirait dans les îles! Ça tombe bien, l’objectif de Gilles Fonseca et son équipe, c’est de vous faire voyager. Avec le décor mais surtout avec les saveurs.

Le chef, Raphaël Dos Santos, concocte des bons petits plats aussi frais que légers. Le poisson à la tahitienne (cru et au lait de coco) en est l’exemple parfait mais ce n’est pas le seul.

Au Polynesia Beach du côté de Saint-Aygulf à Fréjus, on sert aussi du tartare de thon ou de poisson-perroquet, de la sériole couronnée à la sauce coco-combava, du mahi-mahi...

Vous l’aurez compris, le poisson exotique y est ici le roi.