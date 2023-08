3 VILLAGES PERCHES A L’AUTHENTICITE DEBORDANTE

A la recherche d’une escapade pittoresque et authentique en Provence, à mi-chemin entre le littoral méditerranéen et les célèbres Gorges du Verdon, ne manquez pas de visiter les villages de la Dracénie, au pays du Dragon. C'est l’un des territoires de notre région où le patrimoine historique, la culture locale et la nature se mêlent harmonieusement, offrant aux visiteurs un cadre idéal pour se ressourcer et découvrir des villages typiquement provençaux dans de magnifiques paysages vallonnés et verdoyants parsemés de plaines garnies de vignes, d’oliviers et de lavande.

Suivez-moi, je vous emmène découvrir mes trois villages perchés de Dracénie préférés, aux attraits distincts mais qui restent à mes yeux trois sites remarquables, illustrant parfaitement l’essence même de ce territoire au cœur du Var.

Châteaudouble : le nid d’aigle.

Juché sur son éperon rocheux, à plus de 130 mètres en aplomb du canyon du site classé des Gorges de La Naturby, Châteaudouble est le plus petit des trois mais mérite assurément une halte contemplative.

Vous pourrez flâner dans ses ruelles étroites et calmes, aux noms évocateurs comme la rue du Four, du Ballon ou encore du Lavoir, et vous laissez guider jusqu’au belvédère, avant d’emprunter la montée de Sainte-Anne. Veillez à faire une halte au belvédère et à contempler le superbe panorama que vous offre généreusement la vallée de La Naturby et les collines avoisinantes.

Mais c’est certainement au plus haut, sur le plateau de Sainte-Anne, depuis les postes de guet que sont la tour sarrasine, la table d’orientation et le cimetière, que les vues sont les plus saisissantes. Vous serez happés par la vue sur les toits du village et par le scintillement des tuiles de terre cuite sous le soleil de Provence. Le village vous sera alors révélé tel un précieux joyau dans son doux écrin de verdure.

Bargemon : la perle du haut var

Le plus ancien, le plus grand et le plus fascinant à mes yeux, le village de Bargemon. Situé à la frontière territoriale entre Dracénie et Arturby, Bargemon est dominé au nord par les barres de Blaque-Meyanne et le col du Bel Homme, et au sud par la colline Sainte-Anne. Un amphithéâtre naturel pour la « Perle du Haut Var »

Bargemon a su conserver son aspect médiéval avec ses remparts, ses portes fortifiées, ses ruines du château … Partir à la découverte de son riche patrimoine c’est arpenter son cœur médiéval en empruntant ses ruelles pavées et fleuries, en se rafraîchissant autour de ses nombreuses fontaines abondantes, et en profitant de l’ombrage des platanes centenaires de ses placettes accueillantes.

Ce village est avant tout une expérience, un lieu chargé d’histoire, de charme et d’authenticité qu’on apprivoise en s’y perdant lorsque d’autres préfèreront faire connaissance avec la « ronde des musées » : Musée Champêtre, Musée Mécanographie, Musée Honoré Camos, Musée des Fossiles et Minéraux.

Ampus : Village de l’eau et de la Lumière

Baigné de lumière et fièrement dressé sur sa butte dominant le ravin de La Naturby et la campagne environnante, Ampus. Village typiquement provençal, il a su également garder son cachet médiéval avec ses fontaines et places ombragées, ses passages voutés et portes fortifiées, son dédale de venelles pittoresques et escarpées qui serpentent entre les hautes maisons colorées.

Ampus, c’est une invitation à une balade pleine de poésie et d’histoire en Provence.

Nommé le « Village de l’eau », il est incontournable de suivre la visite connectée du « Chemin de l’eau ». En longeant le canal de Fontigon vieux de plus de 5 siècles, partez à la découverte des nombreux bâtis et vestiges : lavoirs, moulins, canal, tournaou … la valeur de l’eau, qu’elle soit pour nos anciens comme pour nos contemporains prendra alors tout son sens.

Au sommet du bourg, derrière l’église, démarre un tout autre chemin : le « Chemin de Croix ». Créé par le céramiste anglais Geoff Hindry, 14 tableaux/plaques de céramique incrustées dans le rocher, jalonnent un parcours sous les pins. Illustrant les 14 moments particuliers de la Passion du Christ, ce parcours est à la fois éducatif, commémoratif, culturel et offre également tout au long de la balade, de beaux points de vue sur les plaines ampusianes.

Ces trois villages perchés de Dracénie sont des destinations idylliques pour les amoureux de la Provence. Ils vous feront voyager à travers leur histoire, leur patrimoine, leur culture et leur paysage. N'hésitez pas à les visiter, vous ne le regretterez pas !