L’Efoil, la planche électrique à tester absolument cet été !

ruben-chiajese Créateur de vidéo Sur terre ou en mer, Ruben connaît Nice et ses alentours comme sa poche. Sur son compte Instagram, @ruben_chiajese , il embarque sa communauté sur son longboard, son vélo, ses skis ou encore son efoil dans ses rides et balades qui sentent bon le Sud. Accrochez-vous et laissez-vous glisser ! Découvrez ses contenus

N’attendez plus éternellement les vagues pour surfer sur la Méditerranée. Si vous êtes en quête de nouvelles sensations, l’Efoil peut vous en procurer une plutôt satisfaisante : celle de voler sur l’eau. À quelques centimètres au-dessus de la mer, propulsée par un moteur électrique, cette planche pouvant atteindre les 50Km/h a de plus en plus la cote auprès des amateurs de glisse de la région. Notre ambassadeur Ruben l’a testé et en est totalement tombé amoureux. Aujourd’hui, il manie d’une main de maître sa télécommande directive et vous embarque avec lui pour un ride en pleine mer. Nous préférons vous prévenir dès maintenant : après cette vidéo, vous allez vouloir essayer… Après avoir essayé, vous serez accros !