Pourquoi votre journal a choisi les vidéos de Maud ?

Les contenus de Maud sont un subtil mélange de sport et de lifestyle avec des performances athlétiques de haut-vol entourées des plus beaux paysages de notre territoire.

Sur son vélo, elle sillonne les plus belles routes de la région du bord de la Méditerranée jusqu’aux sommets les plus perchés.



Ses vidéos sentent bon le sud et vous inspireront sans aucun doute pour vos prochaines balades.