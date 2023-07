Suivez-moi, je vous emmène découvrir un charmant village situé aux portes du Haut Var, au Pays de la Provence Verte ; le village « Gardia Altissima » aujourd’hui nommé Garéoult.

Pour la 6ème édition du concours "Votre plus beau marché de France", son marché a mis à l'honneur la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur avec une 2ème place décrochée ! Et c’est peu dire que le village n’en est pas peu fier ! Avec ses 120 étals, le marché de Garéoult est un véritable condensé de Provence. Tous les mardis dès 8h du matin, couleurs, saveurs et senteurs du sud envahissent les rues et places ombragées du village : accumulations colorées de tomates à l’ancienne, ficelles aux olives noires, fougasses, pain au levain, huile et olives du terroir, miel des ruchers locaux, vannerie, poterie façonnée main, savon parfumé, vins locaux, artisanat … et bien plus encore. Villageois et nombreux visiteurs vont diront unanimement, « au marché de Garéoult, tout y est » !

Outre son marché, Garéoult possède d’autres attraits, notamment touristiques.

La campagne garéoultaise avec ses champs de vignes et d’oliviers, entourée de monts et collines verdoyantes font de ce territoire un lieu de villégiature des plus agréable :

- 5 domaines viticoles dont les produits ont déjà remporté plusieurs concours agricoles

- Le Parc de Vivier pour des balades en famille avec des espaces de pique-nique, des aires de jeu, un verger et un potager communal et quelques animaux

- L’accès immédiat et réglementé au massif du Défens pour des balades à vélo ou à pied

- L’Issole et les sources et ruisseaux de la plaine

La richesse du patrimoine bâti du village suscite également l’intérêt des visiteurs :

- À l’origine une tour de défense avancée, l’église romane Saint-Etienne (1045-1048) et son clocher surmonté d’un campanile en fer forgé (1843) comme cela est très souvent de coutume en Provence

- Ses 9 fontaines dont celle des 4 Saisons attestant des eaux abondantes dans la plaine, avec l’Issole et les sources de Saint-Martin et de Saint-Médard faisant de Garéoult « une petite Venise »

- La Marianne bleue, unique en France, à découvrir dans la salle des mariages

- Le moulin à huile (1 500) actionné à l’origine par des chevaux

- Le four banal communal avec sa sole de 4 mètres de diamètre construit il y a plus de 500 ans et toujours en fonction

Si Garéoult a été révélé à la France entière pour son marché, il mérite tout autant son intérêt pour l’ensemble des richesses de son patrimoine naturel, culturel et bâti.