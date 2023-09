1/ Située en face de la plage du cap du Dramont, l’Ile d’Or fascine.

Cette tour vous semble peut-être familière ? La légende raconte qu’Hergé s’en est inspiré pour son album de Tintin et l’île Noire.

Située à une centaine de mètres du rivage, il est très facile d’en faire le tour ! Ici, les fonds

marins sont réputés pour la plongée sous-marine : vous verrez sûrement des centaines de

castagnoles en dessous de vous, ces petits poissons noir ou bleu caractéristiques de la

Méditerranée !

Attention, cette île est privée : d’ailleurs, si vous voyez un drapeau flotter en haut de la tour,

cela signifie qu’elle est habitée.

2/ Face à la majestueuse baie de Cannes, les îles de Lerins...

Elles sont réputées pour leurs eaux turquoise. Partez à la découverte de cet archipel préservé, aventurez vous dans ses petites criques et approchez vous du célèbre Fort Royal, qui abrita le mystérieux « Masque de Fer».

Attention, la traversée depuis Cannes jusqu'aux îles de Lerins est fortement déconseillée. Les

courants peuvent y être puissants, et la zone est fréquentée par de nombreux bateaux. De

plus, la plupart des Stand-Up Paddle (SUP) ne sont pas autorisés à s'aventurer au-delà de la

limite des 300 mètres.

La manière la plus simple de vous rendre sur ces îles est de prendre un bateau au départ de

Cannes. Avec plus de dix départs par jour, l'accès est à la fois facile et rapide !

3/ Au départ du petit port de Théoule-Sur-Mer, il suffit de longer la plage pour atteindre la fameuse grotte de la Gardanne.

Située sur la fameuse plage de l’Aiguille, ici, les falaises rouges tombent directement dans l’eau turquoise : le résultat est juste magnifique !

La légende raconte que des pirates y établirent jadis leur repère et y cachèrent un fabuleux trésor !

A vos pagaies !