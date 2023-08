Cette année encore, les Plages Electroniques ont tenu toutes leurs promesses !



Trois jours de pure folie sur la Croisette à Cannes qui ont rassemblé plus de 50 000 festivaliers pour une fête mémorable !



L'occasion également de bouger la tête sur les sons d'artistes mondialement connus comme DJ Snake, Tale Of Us, Armin van Buuren, Hamza, Ofenbach, Gordo... Mais aussi de découvrir des artistes locaux venant des Alpes-Maritimes et du Var sur les différentes scènes.



L'énorme plus de ce festival, c'est de pouvoir s'accorder un petit plongeon dans la mer entre deux concerts.



On se donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour (re)vivre cet évènement musical incontournable de notre région !

Pourquoi votre journal a choisi les vidéos d'Aymeric et Antoine ? Leur collaboration, c’est une histoire de famille. Aymeric et Antoine savent parfaitement mettre leur expertise dans le monde de l’image au service de leurs passions.



Entre voyages et sport, les deux frères hyérois nous embarquent dans leurs multiples périples aux quatre coins de la région et du monde.



Chacune de leurs vidéos sont des condensés d’images minutieusement travaillées pour des résultats à couper le souffle.