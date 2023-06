Embarquez avec moi sur l’Ironman France Nice 2023 et revivez les moments forts de cette mythique course de la Côte d’Azur au plus près des athlètes.

Cette épreuve sportive si exigeante traversant Nice et son arrière pays est une véritable vitrine sportive pour la region.

Ils étaient 5000 à s'être lancés le challenge de terminer la course. Sur la ligne d'arrivée, les émotions sont si intenses après un tel effort !

Alors, prêt(e) à relever le défi l'année prochaine ?