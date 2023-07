Les Finales du Championnat de France de Beach-Volley sur la Côte d’Azur les 21,22 et 23 juillet 2023 !



Un site d’exception



Pour la deuxième année consécutive nous avons eu la chance d’accueillir les Finales du Championnat de France de Beach Volley sur la plage Cousteau à Saint-Laurent-du-Var (en face de Cap 3000) qui viennent clôturer en apothéose le Beach Sport Festival.



Avant d’entrer dans l’arène vous profitez d’animations offertes par les partenaires du tournoi. Vous créez votre propre baume à lèvre ou pédalez pour mixer votre smoothie à base de fruits frais.



Qu’est-ce que le Beach Volley ?



Qui n’a jamais joué au Beach Volley en été ? Mise à part d’être le sport de plage préféré des français, le Beach Volley est avant tout un sport olympique qui met en vedette deux équipes de deux joueurs chacune sur un terrain de 8m sur 8m. Le filet est à 2m43 pour les hommes et 2m24 pour les femmes. Le Beach Volley est un sport certes estival mais qui demande une grande agilité, de la coordination de l’endurance et surtout une excellente condition physique pour pouvoir jouer sur les plages ensoleillées.



Une ambiance festive & décontractée



Assister à une compétition de Beach Volley c’est profiter du sport, du soleil, de la plage le tout sur une musique au rythme effréné ! C’est aussi l’occasion de croiser des athlètes affutés dans une atmosphère conviviale et festive. Cet événement attire aussi bien les passionnés de Volley que les spectateurs à la recherche de divertissement et de Beach Attitude.



La quête du Graal



Cette année les 16 meilleures équipes françaises se sont affrontées sur le sable Laurentin dans l’espoir de remporter le titre tant convoité. Mais à la fin de cette compétition et à l’issue de rencontres acharnées, une seule équipe par genre est montée sur la plus haute marche du podium.



Félicitations aux Championnes (Aline Chamereau & Clémence Vieira) et Champions (Olivier Barthélémy et Samuel Cattet) de France 2023.

Pourquoi votre journal a choisi les vidéos de Tatiana et Jean-Philippe ? Sea, sport and sun… Les vidéos de Tatiana et Jean-Phillippe nous donnent envie de bouger avant un petit plongeon bien mérité dans la mer Méditerranée !



Pieds dans le sable, ballon en main et prêt à servir, la pratique du Beach-Volley n’a plus de secret pour le couple, ex-professionnel et champion de France de la discipline.



Entre performances, conseils et bonne humeur, leurs contenus ont de quoi combler les amateurs de sport.