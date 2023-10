Quels seront les besoins en logements domaniaux à Monaco d'ici 2040? L'IMSEE publie une étude chiffrée

Au cœur de débats houleux récurrents en Principauté, la question du logement domanial va de nouveau occuper l’espace politique lors des séances publiques consacrées au budget rectificatif 2023. Au même titre, d’ailleurs, que la mobilité.

Les conseillers nationaux devraient, à nouveau, être offensifs et porter deux revendications: la livraison d’une centaine d’appartements neufs par an, en moyenne, et une opération immobilière de 100 logements pour 2026-2027 pour éviter, selon eux, une pénurie.

En face, fidèle au Plan national pour les logements des Monégasques initié en 2019 par le prince Albert II, l’exécutif défendra sa stratégie et choix budgétaires. En 2023, selon nos informations, le logement représente 425,3 millions d’euros, soit 19,37% du total des dépenses de l’État, dont 364,9 millions d’euros pour de la construction, principalement, et de l’acquisition.

Sur ce sujet épineux, le gouvernement princier peut désormais s’appuyer sur une étude toute fraîche de l’IMSEE, qu’il a diligenté, estimant les besoins en la matière d’ici 2040, en prenant en compte l’évolution du nombre de Monégasques. Une projection chiffrée élaborée dans la continuité de celles opérées en 2012 et 2017. Voici les principaux enseignements.

Combien de Monégasques en 2040?

En dix-huit ans, la communauté de Monégasques pourrait s’étoffer de près de 1.000 nationaux, passant de 9.686 personnes, au 31 décembre 2022, à 10.660. Une projection se basant sur les hypothèses de naissances, de décès, de naturalisations par ordonnance souveraine et d’acquisition de la nationalité par mariage qui, on le rappelle, est désormais de 20 ans pour les mariages célébrés à partir de juillet 2022, contre 10 ans auparavant.

Combien de nationaux dans les Domaines d’ici 2040?

Pour scénariser la part de population monégasque logeant dans des appartements domaniaux en 2040 - ils sont 61,9% au 31 décembre 2022 et 67,1% si l’on prend en compte les demandes effectuées lors de la commission de janvier 2023 - l’IMSEE a établi deux scénarios. Une borne inférieure estimée à 65%, d’abord. Une borne supérieure à 80%, ensuite, "en considérant que la part des Monégasques résidant à l’étranger resterait fixe (5,1%) et que celle logée en Principauté hors secteur domanial diminuerait de plus de moitié, passant de 33% à moins de 15%".

Combien faudra-il construire de logements domaniaux?

En prenant en compte quatre facteurs - à savoir le nombre futur de Monégasques (10.660), la taille probable des ménages (1,93 Monégasque par foyer), le nombre de logements occupés par des Non-Monégasques (486 appartements) et la taille du stock de gestion (7%) - l’IMSEE livre la conclusion suivante: "Le nombre d’appartements domaniaux nécessaires d’ici 2040 serait compris entre 4.377 et 5.266 pour loger entre 65 et 80% de la population monégasque", peut-on lire.

Comme le parc domanial est actuellement constitué de 3.826 logements, principalement des 2, 3 et 4 pièces, cela représenterait un besoin en construction compris en 551 et 1.440 logements. "Selon la part de Monégasques résidant dans les domaines, le nombre annuel de logements supplémentaires nécessaires se situerait entre 31 et 80 de 2023 à 2040, complète l’IMSEE. En tenant compte des livraisons prévues, ce nombre deviendrait inférieur à 56 appartements par an à partir de 2028."

Sept opérations immobilières livrées d’ici 2027 et...

En effet, plusieurs programmes immobiliers en cours permettront de livrer 715 nouveaux logements d’ici 2027: 84 pour le palais Honoria, déjà réalisé; 14 pour la surélévation de deux étages des Mélèzes d’ici la fin de l’année; 197 pour la tour Réséda et 25 pour Carmelha dans le premier semestre 2024; 163 au Grand Ida en 2024; 35 au Larvotto Supérieur en 2026 et, enfin, 197 pour le Bel Air en 2027.

"À l’horizon 2040, le parc programmé de 4.541 appartements satisferait les besoins en logements domaniaux de 68% des Monégasques", résume l’IMSEE.

... d’autres en attente d’autorisation

D’autres projets immobiliers restent en attente d’autorisation et, pour certains, d’une validation de la volumétrie: l’éventuelle surélévation du bloc B de Grand Ida, l’esplanade des pêcheurs, les Lierres-Nathalie, le centre commercial de Fontvieille, Herculis, Annonciade II et la caserne des carabiniers du boulevard de Belgique.

Ces sept opérations du Plan national pour le logement des Monégasques permettraient d’envisager 612 appartements supplémentaires, soit 47 par an entre 2028 et 2040. Dont 355 rien que pour l’Annonciade 2. Avec celles-ci, "cela couvrirait les besoins de 78,1% des Monégasques à l’horizon 2040, soit 183 logements supplémentaires par rapport à l’objectif de 75%", conclut l’IMSEE.

Des chiffres qui seront, sans nul doute, âprement discutés dans l’Hémicycle du Conseil national.

à lire aussi Face au risque de pénurie de logements domaniaux, le Conseil national exige des engagements pour les Monégasques

Le palais Honoria comprend 84 logements domaniaux. Photo Jean-François Ottonello.

L’état des lieux à la fin 2022 Qui habite dans les Domaines? Au dernier comptage, effectué au 31 décembre 2022, le parc domanial de l’État monégasque s’élevait à 3.826 logements, principalement des deux, trois et quatre-pièces. Les occupants monégasques, et l’on ne parle ici que du titulaire du bail ou du Contrat habitation capitalisation (CHC), représentent 80% de ce parc immobilier, soit 3.104 logements. Les personnes non-monégasques en occupent 12,7% (486)* et les 6,2% (236) restants sont des logements provisoirement inoccupés. Soit parce qu’ils ont été refusés à la précédente commission d’attribution, soit parce qu’ils sont récemment libérés et donc rénovés. "Ils sont destinés à être proposés lors de prochaines commissions", précise l’IMSEE. Logements attribués depuis 2017 Entre avril 2017 et janvier 2023, les huit commissions d’attribution ont permis de proposer 1.185 appartements neufs ou de récupération, c’est-à-dire des appartements libérés et réattribués. Logements inoccupés À Monaco, le taux de logements inoccupés dans le parc domanial varie entre 4,0% et 7,2% sur la période 2017-2022. Il est de 6,2% en 2022 soit, on l’a dit, 236 logements vides pour l’heure. L’hypothèse retenue pour 2040 est celle d’un stock de gestion de 7%. Un taux de vacance jugé "raisonnable" pour permettre la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc domanial. En deçà de 6 %, cela refléterait une forte tension sur le marché du logement. *Ils sont majoritairement occupés par des Français et concernent essentiellement des logements sous loi 1.235, des relogements à la suite de démolitions et des logements de fonction.