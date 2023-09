Le Conseil national réclame un plan d’urgence pour améliorer la mobilité à Monaco

À dix-huit jours de l’ouverture des séances publiques du budget rectificatif 2023, la conférence de presse du Conseil national - la deuxième en une semaine - sonne comme un évident coup de pression politique à l’égard du gouvernement princier sur une thématique éminemment sensible et complexe: la mobilité, qu’elle soit intra-muros ou aux portes de la Principauté.

La présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, et trois conseillères nationales - Nathalie Amoratti-Blanc, Jade Aureglia et Karen Aliprendi -, ont réclamé, ce lundi devant la presse locale, "un plan à la hauteur des enjeux", baptisé "Mobilités: il est temps d’agir!". Avec un constat que l’on pourrait résumer ainsi: la paralysie de la circulation "quasiment permanente" nuit à l’attractivité et à la qualité de vie de la Principauté.

Ce que reprochent les élus monégasques à l’exécutif princier ne date pas d’hier et, déjà lors de la précédente mandature, un plan national sur cette question cruciale avait été exigé, à l’image de celui appliqué depuis 2019 pour le logement des Monégasques. Mais la gronde parlementaire ne désenfle pas et le Conseil national brandit, comme ce fut déjà le cas par le passé, une menace. "Nous attendons des actions, des décisions. Nous ne voterons pas des budgets si nous n’avons pas des solutions qui nous sont présentées", prévient Nathalie Amoratti-Blanc, présidente de la commission Environnement et Qualité de vie. Menace, pour l’heure, jamais mise à exécution.

"Le gouvernement nous parle d’études, de projets, de schémas, de plans et d’orientation avec, pour horizon, les calendes grecques sans approche globale, regrette Brigitte Boccone-Pagès. Stop les études. Il y a urgence et nous voulons des mesures concrètes. Dans ce mandat, ça ne se passera pas comme ça!"

"Une ligne de métro express" réclamée

Que propose, concrètement, le Conseil national pour pallier l’engorgement récurrent des axes principaux irriguant la Principauté? Une série d’actions à court terme pour l’intra-muros ainsi qu’une vision à plus long terme avec, entre autres, la réalisation d’une opération structurante d’envergure. "Et tant pis si cela dure dix ans à délivrer, martèle Nathalie Amorrati-Blanc. Il faut voir grand et loin. Et utiliser tous les moyens à notre disposition. Nous avons acquis le terrain de la Brasca il y a de nombreuses années. Pour quoi faire et quand?".

Ainsi, le Conseil national par la voix de Karen Aliprendi, vice-présidente pour les mobilités, plaide pour "la mise en chantier dans les plus brefs délais d’une ligne de métro express avec, en priorité, le tronçon Nice-Monaco, en connexion avec tous les réseaux de transports, pour que les pendulaires n’aient plus à prendre leur voiture sur le trajet domicile-travail".

En mai 2023, la Haute assemblée avançait également la solution d’une trémie à double sens, bénéficiant tant aux pendulaires du matin qu’à ceux du soir.

"Ce sont des projets transfrontaliers qui ne dépendent pas que de nous, reconnaît Jade Aureglia, vice-présidente pour l’urbanisme et les grands travaux, allusion à la nécessité de coopérer avec la France. Cela ne veut pas dire qu’on doit les mettre de côté et attendre passivement qu’une opportunité nous soit présentée. Il faut être proactif."

"Nous attendons des actions et un calendrier"

Pour l’élue, la mobilité ne peut se traiter qu’avec "un plan stratégique complet argumenté par des actions planifiées et des échéances réelles de mises en œuvre". "Il est impératif que le gouvernement nous présente des objectifs clairs et ambitieux. Jusqu’à ce jour, seules des pistes de réflexion et des enjeux nous ont été présentés. Nous attendons des actions, un calendrier et des résultats mesurables et suivis."

Nul doute qu’après cette nouvelle charge politique, les trois séances publiques de débats budgétaires, qui débuteront le 12 octobre, s’annonceront musclées. Pas certain, en revanche, que la relation entre les deux institutions, jugée "de plus en plus compliquée" par la présidente du Conseil national, s’améliore dans l’immédiat.

Photo Jean-François Ottonello.