SBM : "Il faut parvenir à attirer une nouvelle clientèle... sans aller dans l’extravagance", estime le prince Albert II

Stéphane Valeri a présenté une feuille de route ambitieuse pour la SBM qui implique directement votre gouvernement puisqu’elle impose notamment de redessiner le littoral, du Larvotto à Roquebrune. Et de repenser le Méridien. Êtes-vous en phase avec ces projets ?

Cette feuille de route est ambitieuse mais peut-être pas toujours réaliste. Je crois que M. Valeri a voulu faire une présentation exhaustive. Par contre, tout ne se fera pas du jour au lendemain. Pour le Méridien, il y a eu plusieurs idées mais le projet final n’est pas encore déterminé et ce n’est pas demain matin qu’il y aura un permis de construire. En revanche, il est bien d’étudier certaines opportunités d’investissements de la SBM à l’étranger sur des établissements hôteliers. L’idée est séduisante à plusieurs titres, pour amener notre clientèle vers d’autres lieux et profiter d’autres installations, comme pour faire évoluer une partie du personnel et gagner de l’expérience dans d’autres établissements, hors de Monaco, avec une dynamique différente.



La SBM se doit de rayonner…

La SBM doit toujours être attentive à son positionnement et à son attractivité. La SBM doit être dans l’excellence afin de faire face à la concurrence mondiale. On connaît l’importance de la SBM à Monaco et son rôle social, mais il faut aussi qu’elle se réinvente en permanence tout en s’appuyant sur son passé prestigieux, ce qui a fait sa réussite jusqu’à présent. Il faut parvenir à attirer une nouvelle clientèle, toujours plus exigeante, en présentant de nouveaux services, une offre de qualité, sans aller dans l’extravagance.