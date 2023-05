L’avenir de la Société des Bains de Mer s’écrira le long du Larvotto: quels sont les projets envisagés?

Vers un nouveau complexe au Méridien

Quatre cents chambres et une plage privée, l’hôtel Méridien Beach Plaza occupe une situation unique dans la liste des établissements hôteliers en Principauté. Les murs appartiennent à l’État et la Société des Bains de Mer exploite le fonds de commerce depuis 2012, loué à Marriott International, propriétaire de la chaîne Méridien pour encore trois ans.

Et la suite ? Personne ne se cache derrière son petit doigt pour dire qu’il faudra faire évoluer ce bâtiment vieillissant et revoir l’exploitation du site, en dopant pourquoi pas la capacité hôtelière ? Ce sera à l’État propriétaire, d’en décider. Mais la Société des Bains de Mer entend bien candidater pour y proposer un projet. "Nous serons bien placés pour savoir quel est le bon programme pour le futur resort et être le groupe qui va repenser cet hôtel et l’exploiter avec notre savoir-faire. C’est un endroit extraordinaire, le seul endroit où l’on peut faire une plage privée".

Pour Stéphane Valeri, le bâtiment ex-Holiday Inn construit dans les années 1970 devra être détruit et reconstruit complètement, "sans forcément faire du massif, pourquoi pas deux bâtiments aérés avec, au milieu, des espaces verts et des piscines". Et il se dit prêt à relever ce défi. "La SBM sera candidate pour proposer au gouvernement un nouveau complexe hôtelier et balnéaire dans un lieu exceptionnel, 5-étoiles ou 4-étoiles, nous verrons. Rien n’est décidé".