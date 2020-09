Covid-19: la moitié des chambres d’hôtels a été occupée à Monaco pendant la saison d’été

Nul ne se fait d’illusion: l’été fut très morose. En comparaison à la saison de 2019, le taux d’occupation a été réduit de moitié en juillet, avec "40 % au lieu de 79 %".

"En août, les hôtels affichent globalement 56,5 % au lieu de 80 % en 2019", explique Guy Antognelli, directeur du Tourisme, aux côtés de Sandrine Camia, son adjointe, lors d’une rencontre avec la presse locale, hier matin au Mada One.

Plus ennuyeux encore : les chambres les plus prisées des touristes cette année furent davantage dans la catégorie la moins chère tandis que les suites ont peu trouvé preneurs, les clientèles russe, américaine et moyen-orientale étant notamment absentes. Mais pas question de casser les prix : "Nous ne bradons pas la destination".

Même si la politique a été de conserver le barème des tarifs initialement affichés, les prix ont toutefois baissé de 13 % en juillet et de 9 % en août (*).

Annulations en cascades

Autre difficulté en perspective : les annulations en cascade de manifestations. Des traditionnels Rendez-vous de Septembre des réassureurs au Festival international du Cirque de Monte-Carlo, en passant par le Monaco Yacht Show, les événements sont un à un supprimés du calendrier ou différés.

"Le gouvernement n’a annulé aucune manifestation professionnelle, souligne Guy Antognelli. Le Monaco Yacht show, Les Rendez-vous de Septembre ou One to One Monaco… Ce sont les organisateurs qui ont souhaité remettre à plus tard. Il aurait par exemple fallu faire un Yacht Show sans bateaux. Le modèle n’était pas viable."

Qu’en sera-t-il des prochains salons professionnels organisés au Grimaldi Forum?

Déjà, le One to One Monaco, qui devait ouvrir ses portes aux leaders du E-Commerce du 1er au 3 septembre 2020, est reporté en 2021… IM Power, un événement anglosaxon dans le secteur de la finance, prévu du 6 au 8 octobre, a annoncé son annulation en août. Idem pour Data Cloud, prévu du 8 au 10 décembre.

Parmi les mastodontes ou événements phares qui dopent l’économie de la Principauté, trois rendez-vous : les Assises de la Sécurité, le salon anti-aging et Lux Pack Monaco.

La 20e édition des Assises de la Sécurité est programmée dans moins de trois semaines. En 2019, 3 000 participants étaient attendus et 160 entreprises furent partenaires. Pour l’heure, le rendez-vous est maintenu du 14 au 16 octobre.

"Nous avons tous les jours en ligne les organisateurs du salon pour tenter de les aider, en liaison avec la direction de l’Action Sanitaire et Sociale, précise Guy Antognelli. La consigne est claire : la jauge doit être de mille personnes maximum, en même temps et dans un même lieu. Le Grimaldi Forum permet donc d’accueillir du public dans différents espaces."

Initialement prévu les 28, 29 et 30 septembre 2020, le salon du packaging des produits de luxe se positionne, quant à lui, sur les dates du 30 novembre, 1er et 2 décembre 2020.

Anti-aging: un salon 100 % virtuel

Et quid des 12 000 visiteurs habituels du Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress qui fait se déplacer les foules venues de 120 pays et qui a été différé de mars dernier au 5 au 7 novembre prochain?

"Le salon a décidé de faire du 100 % virtuel, annonce Dany Rubrecht, directrice de la communication du Grimaldi Forum. Depuis le confinement, nous nous sommes mis sur les événements hybrides, avec des conférences en virtuelle et des possibilités d’interaction", explique Dany Rubrecht. Et aujourd’hui même, le lancement d’un studio de 50 m2, espace Le Guelfes, permet de faire un plateau pour faire du webinar et des conférences virtuelles notamment. "C’est comme un vrai studio TV. C’est une nouvelle offre pour les organisateurs."

Il s’agit donc de se réinventer pour passer le mauvais cap de la crise sanitaire.

Mais à l’évidence, quels que soient l’inventivité et le dynamisme, autant de conséquences négatives immédiates auront un impact très lourd en termes de TVA quand viendra l’heure des comptes.

* Sur les chiffres d’affaires des différents hôtels, rien ne filtrera avant ce midi quant aux établissements de la SBM, qui communique à ses actionnaires ce matin les derniers résultats de la société.