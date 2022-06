Il commence ce vendredi 17 juin: voici 5 raisons de se rendre au Festival TV de Monte-Carlo

Pour les détenteurs de la carte OMG offrant certains avantages (49 euros), des rencontres fans seront organisées par tirage au sort. Au programme notamment: David Hasselhoff, The Good Doctor ou encore Stéphane Plaza.

Envie de les voir de plus près? Pour ce faire, rendez-vous aux séances de dédicaces organisées tout au long du Festival. Les castings des séries Scènes de ménage, En famille, Un si grand soleil seront notamment de la partie. L'écrivain Marc Lévy sera également présent.

L'accès y est gratuit et ouvert de 9h à 18h pendant le Festival.

Le Festival TV de Monte-Carlo ouvrira sa fan zone dès ce samedi 18 juin sur l'esplanade du Grimaldi Forum. Le passage obligé pour voir vos stars préférées et tenter de prendre un selfie ou obtenir un autographe.

2. assister a des projections avant tout le monde

Une fois les téléphones remplis de selfies et les poches pleines d'autographe, direction les projections pour découvrir certains shows en avant-première.

Au programme entre autres: A Private Affair, avec Jean Reno, en avant-première mondiale; Ze Network avec David Hasselhoff; l'adaptation du roman de Marc Lévy Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites; le documentaire du journaliste Hugo Clément Sur le front: quand le désert approche.

3. Découvrir les coulisses de Pékin Express

Envie d'aventure? Assistez à la projection en avant-première du premier épisode de la nouvelle saison de Pékin Express: duos de choc.

Stéphane Rotenberg et les candidats seront présents à l'issue de la diffusion pour échanger et en dire un peu plus sur les coulisses du tournage du programme culte de M6.

Retrouvez ici toute la programmation du Festival.

4. Parce qu'il y aura aussi des youTubers

Si le Festival TV de Monte-Carlo rime avant tout avec séries télévisées, cette année les youyubers seront également de la partie.

Parmi la liste de VIP attendus au Grimaldi Forum, Michou, qui compte plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube et qui a participé à l'émission Danse avec les stars, mais aussi Inoxtag, qui lui totalise plus de 5 millions d'abonnés.

Egalement populaire sur les réseaux sociaux, Just Riadh devrait lui aussi fouler le tapis du Grimaldi Forum.

5. Ne rien rater du tapis rouge

C'est l'un des moments les plus attendus de ces cinq jours: le tapis rouge et son photocall. Les stars se retrouveront dès ce vendredi pour assister à la cérémonie d'ouverture du Festival TV de Monte-Carlo.

Les spectateurs pourront assister à l'arrivée des VIP qui ne manquent pas, chaque année, de prendre du temps pour leurs fans.

Et si vous ne pouvez pas vous libérer, pas de panique. La cérémonie de clôture, mardi 21 juin, verra elle aussi son lot de stars affluer au Grimaldi Forum.