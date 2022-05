Programmation, invités, dates... Ce que l'on sait de la 61e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo

Les maîtres de cérémonie Alors que Genie Godula officiera lors de la cérémonie d’ouverture du 17 juin, c’est le duo composé par Amandine Petit et Eric Antoine qui présentera la soirée de clôture des Nymphes d’or du mardi 21 juin au Grimaldi Forum. La Miss France 2021 et le magicien humoriste et présentateur à succès de Lego Masters sur M6 dévoileront, ainsi, les grands vainqueurs du Festival. "Je suis fan de fiction et il n’y a rien de plus beau que de raconter une histoire. tre le maître de cérémonie d’un festival sur la fiction est un vrai plaisir, je me régale d’avance", a lancé, lundi, Eric Antoine lors de la conférence de presse parisienne. Amandine Petit, elle, s’est dite "très honorée de présenter une telle cérémonie, c’est une opportunité incroyable. moi d’être à la hauteur car je ne parle pas très bien anglais", rigole l’ancienne Miss France 2021. Infos et réservations sur www.tvfestival.com. Les jurys

Neal McDonough. Photo DR.

Le programme de l’édition 2022 comporte 21 créations de 12 pays différents répartis en plusieurs catégories: fiction, documentaires actualités et le Prix Spécial du prince Rainier III. Un Prix du public en partenariat avec BetaSeries est, pour la première fois, mis à l’honneur. Qui dit prix, dit jury. Pour la fiction, c’est l’acteur américain Neal McDonough (Band of Brothers, Desperate Housewives, American Horror Story) qui aura l’honneur de présider un jury composé de la mannequin Adriana Karembeu, du producteur anglais Richard Fee, d’Anna Marsh directrice générale de Studiocanal, de l’acteur espagnol Darko Peric (La Casa de Papel) et de la fondatrice de Yes Studios en Israël, Danna Stern. Pour la catégorie documentaires et actualités, c’est la p.-d.g. de National Geographic, Jill Tiefenthaler qui présidera, épaulée par la journaliste française du groupe M6, Marie-Ange Casalta, ainsi que le réalisateur allemand Tristan Chytroschek, son homologue norvégienne Tonje Hessen Schei, Bernadette McDaid de Red Bull Studios et Radomir Sofr de la télévision tchèque.

La programmation Six Nymphes d’or seront attribuées lors de la cérémonie de clôture pour la fiction (film, série, création, actrice, acteur et Prix spécial du Jury). Dans cette catégorie, cinq créations seront en avant-première dont The Terminal List d’Antoine Fuqua (Training Day), prévue sur Amazon cet été, avec Chris Pratt et Taylor Kitsch. Les séries The Offer, qui raconte la gestation de la production du film Le Parrain avec Miles Teller (Whiplash), The Tourist avec Jamie Dornan (Cinquante nuances de Grey) et Made In Olso sont très attendues. Dans la catégorie documentaires et actualités, trois récompenses sont à pourvoir pour les neuf programmes en lice dont deux tricolores: Syrie, des femmes dans la guerre de Capa Presse et Zelensky: le clown devenu chef de guerre chez France Télévisions. Une programmation officielle dense dont la cérémonie d’ouverture sera à la hauteur avec la projection en avant-première mondiale des deux premiers épisodes de Last Light avec Matthew Fox (Lost). Une soirée d’ouverture durant laquelle l’acteur français Théo Christine (Suprêmes) recevra la Nymphe d’or du Meilleur espoir international.