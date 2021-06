Paca est l'une des trois régions où le variant Delta est le plus actif, alerte Santé publique France

"Les trois régions ayant le nombre de cas de variant Delta confirmés le plus élevé étaient la Nouvelle-Aquitaine (85 cas), l’Île-de-France (52 cas) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (51 cas)", souligne le rapport.

"Cas sporadiques" dans la majorité des régions

"Des cas sporadiques sont maintenant rapportés dans la majorité des régions métropolitaines, et on observe en conséquence une augmentation du nombre de clusters et de foyers de transmission localisée (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur), mais également des zones de diffusion plus soutenue comme en Nouvelle-Aquitaine (Landes), dans le Grand Est (Bas-Rhin) et en Auvergne-Rhône-Alpes (Isère)", énumère encore l'agence.

"La situation épidémiologique reste favorable dans l’ensemble des régions, mais il est nécessaire de maintenir un niveau de vigilance élevé, notamment dans les Landes" où la situation s'emballe et inquiète beaucoup les autorités sanitaires et l'exécutif.