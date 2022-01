Le PDG de Pfizer confirme qu'une dose de vaccin annuelle devrait suffire à contenir la pandémie de Covid

Alors qu'un hôpital israélien affirmait ce lundi 17 janvier qu'une quatrième dose des vaccins Pfizer ou Moderna, si elle permettait de multiplier les anticorps, s'avérait "moins" efficace pour lutter contre le variant Omicron, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a en quelque sorte confirmé cette information à BFMTV le même jour.

En effet, il a, a minima, annoncé une nouvelle temporalité des rappels, alors que l'on pensait déjà se diriger vers l'administration d'une dose tous les 3 ou 4 mois. "Cette vague sera la dernière avec autant de restrictions", promet-il.

"Le scénario le plus probable, c’est que le virus va continuer à circuler de nombreuses années encore. C’est un virus qui s’est diffusé dans le monde entier et il est très difficile de s’en débarrasser", a-t-il nuancé.

"Trois doses, puis une par an"

Le patron du laboratoire américain estime qu'après le passage dévastateur d'Omicron (en termes de contaminations, mais pas en termes de décès), une seule injection annuelle suffira.

"Il est important d’avoir trois doses pour une vaccination complète, puis une dose par an", a-t-il indiqué à BFMTV. Les personnes immunodéprimées auront, elles, peut-être besoin d'adopter une périodicité plus régulière, non précisée par le PDG de Pfizer.

"Nous faisons des tests pour connaître les effets de la quatrième dose, mais nous n’avons pas encore les résultats de ces tests. Nous les aurons en mars, nous aurons aussi des données sur l’efficacité des trois doses de vaccin, a-t-il dit, confirmant donc les informations de l'hôpital israélien.

"Une nouvelle version du vaccin permettra non seulement de couvrir les anciens variants mais également Omicron, pour lutter contre les contaminations, hospitalisations et les morts."

"Nous espérons arriver à un produit qui protégera beaucoup mieux contre les infections, car la protection contre les hospitalisations et les cas sévères est assez raisonnable avec les vaccins actuels si vous avez eu la troisième dose", insiste-t-il.