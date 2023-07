Les moments intimes de Jane Birkin à Monaco

Jane Birkin partage avec la princesse Grace d’avoir donné son nom à un accessoire de mode intemporel. La première avait dessiné le croquis du sac "Birkin" pour le président d’Hermès, Jean-Louis Dumas, après avoir évoqué avec lui dans un avion sa difficulté de jeune maman à trouver un sac aussi pratique que chic; la seconde a donné son nom au "Kelly" en l’utilisant pour masquer sa grossesse.

En 2019, Jane Birkin avait d’ailleurs profité d’une vente aux enchères d’Artcurial à Monaco pour vendre deux bagages de la marque ayant appartenu à Serge Gainsbourg, au profit de "Médecins du Monde".

Un duo inoubliable avec Charlotte

Monaco a également offert l’un des plus beaux moments de poésie de Jean Birkin sur scène. Nous sommes en février 2013 à l’Opéra Garnier, lorsque Charlotte Gainsbourg surprend sa maman en la rejoignant pour interpréter "La Chanson de Prévert" de Serge Gainsbourg (1962). Un moment intime et rare puisqu’elles n’avaient alors plus chanté ensemble depuis 1994 avec les Enfoirés ("Di Doo Dah").

Le réalisateur Patrice Leconte résumait le personnage en 2020, en marge du Festival international de la Comédie de Monte-Carlo: "C’est une femme formidable, un amour, mais c’est quand même la femme la moins intimidante du monde. [rires]" Lui qui l’avait associée sans succès à Michel Blanc et Jacques Villeret dans la comédie "Circulez y’a rien à voir" (1983).

En solo Salle Prince-Pierre ou accompagnée de l’Orchestre philharmonique à la Salle Garnier, Jane Birkin se sera régulièrement produite en Principauté, comme elle y apparaît souvent dans des expositions photos, comme en 2022 devant l’objectif de David Bailey à la Galerie G&M Design.

Le 20 mars 2008, Jane Birkin était également la marraine de la soirée "Je suis venu te dire" au profit de l’association Fight Aids Monaco, toujours au Grimaldi Forum. Ce soir-là, elle avait interprété "Comic Strip" avec la chanteuse niçoise Jenifer. Puis une version dépouillée de "La Javanaise", accompagnée à la guitare par Jean-Felix Lalanne.