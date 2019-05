AS Monaco : "Il y a de quoi s'inquiéter" selon le prince Albert II

Il est le premier supporter du club. Il en est également l'un des actionnaires. Le prince Albert II a accepté de se confier à Monaco-Matin sur la saison de son club de coeur, l'AS Monaco.

Une année cauchemardesque puisqu'à deux journées de la fin du championnat le club du Rocher, 17e, n'est toujours pas assuré de se maintenir en L1.

Le match de samedi contre Amiens, au stade Louis-II, sera capital ! Un mauvais résultat et l'équipe de Leonardo Jardim jouerait sa survie dans l'élite lors d'un derby à Nice à la dernière journée. Terrible.

Contrairement aux basketteurs qui ont brillamment remonté la pente, et malgré les changements à l’intersaison, l’AS Monaco n’a pas su se mettre à l’abri et les deux dernières journées s’annoncent suffocantes. Quel est votre état d’esprit ?

J’espère ardemment que l’on soit du bon côté des trois dernières places à la fin de l’ultime journée. Maintenant, le match qui va être très important, c’est contre Amiens samedi soir. Il faut absolument gagner ce match. Je serai là et j’essayerai de les encourager jusqu’au bout.

C’est une saison extrêmement frustrante et, plus que difficile, très très inquiétante. Bien sûr il peut y a voir des renforts à l’avenir, mais si Jardim n’arrive déjà pas à mobiliser l’effectif et le vestiaire autour de matchs qui sont à notre portée... Nîmes est une équipe assez solide et qui a fait un bon championnat mais elle était je pense à notre portée [défaite 1-0, samedi 11 mai, ndlr]. Il y a de quoi s’inquiéter.

Les Ultras comme le Club des Supporters de Monaco ont annoncé qu’ils seront présents jusqu’à la dernière journée pour défendre leurs couleurs mais n’ont pas épargné les joueurs ces derniers jours, pointant notamment l’hygiène de vie et le manque d’implication de certains...

Les joueurs devraient être un peu plus attentifs et penser qu’ils sont observés en dehors du terrain et du centre d’entraînement. S’ils se laissent aller dans des lieux publics trop tard le soir, c’est sûr qu’ils vont être pointés du doigt. C’est à eux de prendre leur responsabilité.

Comprenez-vous la frustration des supporters ?

Je comprends la frustration, je comprends l’incompréhension aussi. Certes il y a peut-être eu des erreurs de recrutement en début de saison et jusqu’à 17 blessés par la suite, mais il y a eu quand même des arrivées de bons joueurs, et si on ne peut pas compter sur les joueurs importants pour jouer les matchs importants, c’est presque à désespérer.

Mais on ne va pas se désespérer pour du football, on laissera ça pour d’autres choses plus graves. On essayera d’être avec eux jusqu’au bout et on tirera les conclusions à la fin de la saison.