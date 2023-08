“Je vais devoir réduire mes plantations de 40%”. Ce maraîcher, témoigne de l'impact de la canicule

Qui est l’interlocuteur et pourquoi il participe ?

Installé depuis 5 ans à Villeneuve-Loubet, Julien Lesne est maraîcher pour Les jardins de Sapeton. Passionné par l’agriculture, cet ancien marin de profession, originaire de la région Centre, dit s’inscrire dans une démarche environnementale et sociétale.

"Cultiver, c’est chercher à produire des fruits et légumes de qualité, expérimenter des formes de cultures respectueuses de l’environnement et en vivre aussi", explique ce jeune maraîcher passionné.

Partager avec les consommateurs ce qui l’anime, la manière dont les producteurs locaux travaillent, les vertus du circuit-court sont autant de choses qui lui tiennent à cœur.

Quelle est la situation au 25 août?

Pour Julien Lesne et son équipe, le problème actuel, c’est la chaleur.

"On souffre énormément. On commence très tôt, juste avant le lever du soleil, à 6 heures, raconte l’agriculteur. Puis on est obligé de s’arrêter maximum à 14 heures afin de reprendre des forces, nous rafraîchir." L’équipe reprend ensuite sur les coups de 16h30-17h00 et jusqu’à 19 heures.

Physiquement, affirme l’agriculteur, "on est sur les rotules".

Car pour travailler les légumes, pas le choix, il faut être en extérieur.

L’agriculteur note la présence de beaucoup d’insectes. "Sur les tomates, il y a des punaises, raconte-t-il. Il y aussi des noctuelles (chenilles). C’est difficile d’agir car on est en bio et on a des traitements limités."

Il ajoute: "Ce qui est dur aussi, c’est qu’on ne sait pas quand ça va s’arrêter. Au printemps, on n’a pas eu d’eau. Et maintenant, on a les restrictions."

L’agriculteur évoque aussi la difficulté de trouver du personnel qui accepte de travailler dans des conditions physiquement compliquées et avec un salaire bas.

Quelle est son action actuellement?

L’interdiction d’arroser bouleverse le planning de l’agriculteur.

"On n’a plus le droit d’arroser entre 8 heures et 20 heures, explique-t-il. Comme je dois le faire la nuit, je dois rester plus longtemps. Je suis fatigué."

Les semis vont être décalés.

Les carottes, les radis… Si je les fais maintenant, tout va brûler et rien ne va germer.

Les difficultés sont globales. Julien Lesne évoque aussi la baisse des ventes: "Les gens achètent moins du fait du coût de la vie. On n’est pas plus cher qu’ailleurs, mais le budget alimentation en prend un coup ça pénalise nos structures."

Conséquence, Julien Lesne pense réduire sa production.

"Il y a des choses aussi qu’on va devoir abandonner, comme le travail direct (*), du sol. Cette année, ça n’a pas marché. J’ai dû remettre de l’eau pour les courges et elles n’ont même pas poussé."

Comment envisage-t-il ces prochaines semaines?

"Je vais réduire mes plantations, explique-t-il. A hauteur de 40%. Depuis le début de l’année, j’enregistre une baisse de 30% de mes ventes."

S’il arrive à payer son équipe, l’agriculteur raconte ne plus avoir grand chose pour se payer lui-même.

"Je vais supprimer de l’aubergine, du concombre, des semis, explique-t-il. Je réfléchis, j’ai trop de production pour le personnel que j’ai et les ventes ne compensent pas. Il me manque une personne cette année mais je n’ai pas trouvé de candidat. C'est trop difficile comme travail. "

L’agriculteur insiste pour que l’on cite son équipe. "Sans Diana, Pierre et ma mère, je mets la clé sous la porte. Ils sont exceptionnels."

(*) Travail du sol en surface qui permet de protéger le sol de l'érosion hydrique.