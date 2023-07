On fait le point sur les cinq incendies qui se sont déclarés dans les Alpes-Maritimes

Les rafales de vent et la sécheresse ont rendu le travail des pompiers des Alpes-Maritimes difficile, ce mardi 25 juillet. Plusieurs incendies se sont déclarés dans le département entre la mi-journée et le milieu d'après-midi. On fait le point.

L'incendie de Cagnes-sur-Mer

Photo: SDIS 06.

Le feu de végétation s'est déclaré en milieu d'après-midi au domaine du Loup. Au dernier bilan dressé par les pompiers, au moins 10 d'hectares sont partis en fumée. Ce sont une centaine de soldats du feu qui ont été mobilisés sur cet incendie. Un hélicoptère bombardier d'eau est également intervenu dans ce secteur résidentiel.

Toutefois, les nouvelles sont rassurantes: aucun blessé ni du côté des riverains, ni du côté des pompiers n'est à déplorer. Aucune habitation n'a brûlé.

En fin d'après-midi, les pompiers continuaient leurs opérations de noyage.

Le feu de Gréolières (cime du Cheiron)

Selon les pompiers, c'est moins d'un hectare qui a brûlé. Le feu est éteint et une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

L'incendie de Saorge

Un incendie ayant brûlé une petite surface s'est déclaré dans la commune. Le feu est actuellement éteint.

Dans le secteur de Crête de Maroun, entre La Bollène et Breil-sur-Roya

Là aussi, la surface partie en fumée est relativement minime: moins d'un hectare. Des opérations de noyage était encore en cours en fin de journée. Au total, une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur place.

Photo: SDIS 06.

Le feu de végétation à Bairols, Le Villaret

Le feu s'est déclaré à la mi-journée, sur la commune de Bairols. En fin de journée, les services de secours incendie ont là encore, dressé un bilan. Selon eux, une quarantaine de pompiers luttaient encore contre les flammes en fin de journée. Leur tâche est rendue difficile par les fortes rafales de vent et la difficulté d'accès au site du sinistre.

Les hommes ont été aidés par l'envoi de deux hélicoptères bombardiers d'eau mais certains ont dû être héliportés pour être au "plus près du feu". Reste que certaines zones demeurent inaccessibles et les sautes de feu régulières.

En fin d'après-midi, l'important vent ne permettait plus aux hélicoptères bombardiers d'eau d'intervenir. Aussi, un avion bombardier d'eau a été envoyé pour renforcer le dispositif. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le feu n'est pas fixé et il a parcouru une dizaine hectares.