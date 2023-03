"La ressource est inépuisable": ce Varois change l’air en eau potable et va bientôt la commercialiser

Le néo-Grimaudois aux attaches seynoises, Jacques Benveniste, n’a rien d’un illuminé. Ses "miracles" à lui sont bien réels. Le gobelet d’eau qu’il vous tend pour se désaltérer n’est pas puisé dans la nappe phréatique. Elle provient tout simplement du... ciel!

Son apparition ne se fait pas d’un claquement de doigts, mais au terme d’un processus technologique pointu qui lui a valu le Prix de l’innovation aux États-Unis en 2017 (Prix décerné par la Chambre de commerce franco-américaine, basée à Miami., ndlr).

Face à une machinerie aux ventilateurs inversés, bardée de condenseurs, branchements et tuyauteries, le voilà qui se met en route pour conter la genèse de ce qui sera sa "première usine mondiale d’embouteillage d’eau atmosphérique".

100.000 litres par jour à embouteiller

"J’ai rencontré voici quelques années le maire de Grimaud. Intéressé par le projet, il m’a orienté vers un terrain disponible de deux hectares. C’est là que j’édifierai à partir de fin 2023 une construction de 5.000 m2 capable de produire 100.000 litres d’eau par jour", montre-t-il du doigt en tablant sur la création de 90 emplois pour un investissement total qui frise les 50 millions.

Pour l’heure, la rencontre a lieu face à un générateur contenu dans un vaste conteneur métallique posé sur un parking de la ZI du Grand Pont.

Le prototype, né en 2019, de ce qui s’annonce en grandeur nature à l’horizon 2024.

"Ce système est un vrai Graal car la ressource est inépuisable! J’étais reçu il y a quelques semaines par le service de l’innovation de l’Élysée qui m’a demandé d’établir un système de potabilisation au regard de la législation. Nous sommes en cours de certification “eau potable”, car c’est l’ARS qui fixe le cadre réglementaire. L’eau fabriquée est donc pour l’instant utilisée par les camions-citernes de la commune pour arroser les espaces verts", explique-t-il.

Cannettes en alu à l’effigie de sportifs

Son principe de régénération d’air (peu importe la pollution ambiante) et de captation du "point de rosée" qui aboutit à de l’eau buvable, s’incarne au terme du cheminement à travers de multiples filtres à ultramicron couplé à de l’ozonation. Sans le moindre apport de chlore donc, tout en utilisant la plus faible quantité d’énergie possible. Pour peu que le taux d’humidité soit propice, comme c’est le cas, ici, non loin de la Méditerranée.

À terme, le président de Home Atmospheric Water voit grand avec des bouteilles d’eau plate/gazeuse déclinées pour la grande distribution, des "flacons" design pour l’hôtellerie et la restauration et des cannettes en aluminium "à l’effigie de grands sportifs" d’une eau atmosphérique aromatisée au citron de Menton. Et même, une fois le principe bien rodé, des "glaçons atmosphériques"! Mais l’utilisation d’une telle manne liquide ne s’arrête pas là.

L’eau atmosphérique aussi pour lutter contre le feu

Alternative à la désalinisation de l’eau de mer, "le procédé est totalement ouvert, ne serait-ce que pour faire vivre toutes les populations du monde qui n’ont pas accès à l’eau potable, vendre des machines mobiles aux particuliers ou faire de la cosmétologie. Dans le Var, l’idée est aussi de fabriquer des générateurs semblables à ce prototype pour la défense incendie. Équiper les zones sensibles avec ces modules assortis d’une citerne de 120 m3, permettrait de protéger les zones forestières exposées", conclut l’entrepreneur qui évalue l’installation à 247.500 euros HT.

La mairie de Grimaud est déjà intéressée pour "défendre" cinq hameaux qui ont vu passer les flammes de (trop) près lors du dernier incendie de l’été 2021.