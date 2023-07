Retour en images sur la 2e édition de la F(ê)aites de la danse à Monaco

"Merveilleux de danser dans un endroit aussi magique"

Ils sont de la région pour la majorité d’entre eux. D’Antibes, de Menton, et même de la Principauté. Ensemble, ils ont interprété ce qu’ils savent faire de mieux. Leur spécialité. De la danse africaine au boogie-woogie en passant par le tango. De la danse tahitienne au country en passant par le hip-hop. Le tout, devant des milliers de personnes rassemblées autour de la scène principale plantée sur la place du Casino. Acclamés, observés à 360 degrés, ces danseurs ont chacun eu leur instant pour briller. Sous une lumière douce qui a baigné la place du Casino avant de laisser place à la magie des projecteurs.

Chacune leur tour, les troupes se sont succédé, certaines pour la deuxième fois. « C’est merveilleux de danser dans un endroit aussi magique que le Casino, se réjouissent Gilles et Marion de l’association monégasque de danse sportive. Nous étions là en 2017 lors de la première édition et là on a la chance de revenir sur nos terres monégasques pour danser donc on est heureux. C’est un cadre formidable. Le prince Albert nous regarde, c’est impressionnant ! »

C’est magique !

Ce n’était pas non plus la première fois que la troupe Kalbass se produit sur la scène de la F(ê)aites de la danse. Le groupe antibois a enflammé les spectateurs avec leur danse africaine. « C’est toujours un plaisir de retrouver le public monégasque, partage Christelle à sa sortie de la scène. Il y a une belle énergie, on est en communion avec toutes les troupes. On a la possibilité de rencontrer des artistes internationaux et c’est magique. Et puis le cadre est idyllique ! »

Dans une autre ambiance, un temps à mille à l’heure, un temps plus doux, les danseuses tahitiennes - accompagnées des musiciens - ont donné de l’énergie à la foule. « On a adoré, a lancé avec un grand sourire Vaiana de la troupe Tahiti Dance, juste après son numéro. Il y a énormément de monde donc c’est assez impressionnant pour nous mais c’est que du bonheur. »

Au terme d’une heure et quart où se sont relayées des dizaines de danseurs, ces derniers ont dispensé des ateliers de danse ouverts au public pendant plus d’une heure.