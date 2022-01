Tempête Alex: Emmanuel Macron tient-il ses engagements pour la reconstruction de la vallée de La Roya? On fait le point

Le maire de Tende: "Qui aurait pu imaginer qu’on en serait là aujourd’hui?"

Le président terminera sa visite par Tende. Au fin fond de la Roya, le village avait été particulièrement touché par la tempête Alex. Isolés par la route, le train, la radio, les habitants avaient le sentiment d’être abandonnés de tous. Le maire avait d’ailleurs poussé un cri de désespoir.

Aujourd’hui, Jean-Pierre Vassalo n’a qu’un mot à la bouche: "merci".

"La première chose que j’aimerais faire, c’est le remercier. Le président est venu très rapidement sur place. Il a permis à toute la machine France de se mettre en marche. On avait été oublié et on vivait une descente aux enfers. Il nous a permis de sortir la tête de l’eau."

Il souligne: "La ligne ferroviaire a été rétablie, on peut à nouveau circuler librement sur les routes qui ont été reconstruites… Qui aurait pu imaginer, il y a un an et demi, qu’on en serait là aujourd’hui?"

Même s’il reste encore beaucoup de choses à faire, Jean-Pierre Vassallo préfère s’accrocher au positif pour poursuivre son chemin de résilience.

"Aujourd’hui, on est toujours dans la souffrance. On a 60 familles qui n’ont pas pu encore rentrer chez elles. Les berges doivent être rééquilibrées. Le hameau de Casterino est toujours isolé. Et il nous manque encore le tunnel du col de Tende. Mais on est obligés de positiver. Et le fait que le président tienne ses engagements, ça nous encourage à continuer."