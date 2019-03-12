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      La gestion d’Apolline inspire une solution Quid des logements domaniaux inoccupé...
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      Parmi les récipiendaires, 33 agents de la Sûreté publique ont été formés.

      La Croix-Rouge récompense ses secouristes

      Logement : un plan Ce qu’il faut retenir du Plan national pour le logement sur quinze ans

      PAR Mis à jour le 12/03/2019 à 05:12 Publié le 12/03/2019 à 05:12
      Mis à jour le 12/03/2019 à 05:12 Publié le 12/03/2019 à 05:12
      Serge Telle, le prince Albert II et Stéphane Valeri, juste avant la conférence de presse. Mine de rien, un moment historique.

      Logement : un plan Ce qu’il faut retenir du Plan national pour le logement sur quinze ans

      Par Le 12/03 à 05h12 MàJ 12/03 à 05h12

      D’ici à 2033, l’État va construire 1 831 appartements, augmentant de 43 % le parc domanial. Le Prince, le Ministre d’État et le président du Conseil national ont lancé hier ce projet historique

      L’objectif du plan dévoilé hier est clair : répondre aux besoins en logements des Monégasques pour les quinze années à venir. Un chantier prioritaire quand on sait que, d’après l’Imsee (Institut monégasque de la statistique et des études économiques), nous passerons d’un peu plus de 9 300 Monégasques aujourd’hui à environ 10 770 en 2033. Et que la situation est déjà tendue à l’heure actuelle. Voici l’essentiel de ce plan détaillé hier par Serge Telle, le chef du gouvernement princier.

      Le…

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