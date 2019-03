Logement : un plan Ce qu’il faut retenir du Plan national pour le logement sur quinze ans

L’objectif du plan dévoilé hier est clair : répondre aux besoins en logements des Monégasques pour les quinze années à venir. Un chantier prioritaire quand on sait que, d’après l’Imsee (Institut monégasque de la statistique et des études économiques), nous passerons d’un peu plus de 9 300 Monégasques aujourd’hui à environ 10 770 en 2033. Et que la situation est déjà tendue à l’heure actuelle. Voici l’essentiel de ce plan détaillé hier par Serge Telle, le chef du gouvernement princier.

Le…