Covid-19: l'Italie impose de nouvelles restrictions pour passer la frontière

L'Italie remet en vigueur de très strictes restrictions imposées aux arrivées pour lutter contre la propagation du variant Omicron.

Et elles seront applicables jusqu’à la fin du mois de janvier

De ce jeudi 16 décembre au 31 janvier 2022, les voyageurs entrant en Italie en provenance de France seront soumis à de nouvelles règles en raison de la situation sanitaires. Des recommandations publiées ce mardi soir sur le site du ministère des Affaires étrangères.

Pour les voyageurs vaccinés: présenter le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24 heures ou d’un test PCR de moins de 48 heures (les auto-tests ne sont pas acceptés); et la preuve d’un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen ; valable 14 jours après la dernière injection).

Pour les voyageurs non vaccinés : présenter le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24 heures ou d’un test PCR de moins de 48 heures (les auto-tests ne sont pas acceptés) ; et respecter une quarantaine de 5 jours, à l’adresse indiquée sur le formulaire de traçabilité ; isolement qui ne pourra être interrompu qu’à l’issue des 5 jours et après un nouveau test négatif.

Les cas particuliers ( enfant de moins de 6 ans, travailleurs, urgence, etc) sont détaillés sur le site https://www.diplomatie.gouv.fr