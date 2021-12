Covid-19: depuis le 16 décembre, quelles sont les règles pour se rendre en Italie?

Il est 10h30 et Olivier parcourt le marché du vendredi, à Vintimille. Originaire de Lyon, il se rend régulièrement en Italie. Or, il a passé la frontière à 9h30 ce vendredi 17 décembre, de la même façon que les fois précédentes: sans être contrôlé par les forces de l’ordre. Pourtant, face à la crise sanitaire, l’Italie a mis en place des restrictions plus strictes aux arrivées dans le pays, qui nécessitent des contrôles aux frontières. "Je n’étais pas au courant ", admet le Lyonnais. "Je suis passé par le bord de mer de Menton et il n’y avait personne."

Ce jour-là, de nombreux Français ayant passé la frontière italienne à Menton ont établi le même constat.

Mais alors, quelles sont ces nouvelles mesures, applicables du 16 décembre au 31 janvier 2022?

Quelles sont les règles?

Tout d’abord, vaccinés et non-vaccinés doivent obligatoirement présenter le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24 heures ou d’un test PCR de moins de 48 heures.

En complément, un justificatif de vaccination complète – avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament – est également demandé aux vaccinés. Et une quarantaine de cinq jours est imposée aux non-vaccinés.

Cas exceptionnels

Toutefois, il existe des cas exceptionnels. En effet, ces restrictions ne s’appliquent pas aux séjours de moins de 36 heures et aux déplacements professionnels ou de santé de moins de 120 heures. Et que les Mentonnais se rassurent, les personnes habitant à moins de soixante kilomètres de l’Italie pendant 48 heures maximum.

Ainsi, si dans les prochains jours des contrôles plus strictes sont appliqués aux frontières italiennes, de nombreux Azuréens pourront passer plus aisément. De quoi rassurer Sandrine, commerçante au marché couvert de Vintimille qui, au lendemain de l’application des nouvelles normes, déplorait l’absence des Français: "Aujourd’hui, il n’y a personne, c’est une catastrophe."

Toutefois, du côté du bord de mer, au marché du vendredi, le constat était plus positif: "Je ne vois pas la différence, tout est normal pour moi", assurait Claudio, derrière son stand de couettes.