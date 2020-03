À Monaco, un fabricant de drones s'est mis à produire des masques

Insuffisant pour l’infatigable Erwan Grimaud. En s’inspirant de modèles de masques trouvés sur le Web, il dessine son propre masque, noir, aux allures de Dark Vador – les amateurs de Star Wars apprécieront.

Avec ses six imprimantes 3D, il fabrique un masque et deux grilles, entre lesquelles il dispose un filtre de hotte aspirante et un coton démaquillant rond, serrés entre deux bouts de filtres à café.

"C’est du fait maison, explique Erwan Grimaud. Le bloc est étanche mais on n’a pas de filtre à microparticules. J’en ai commandé mais je ne sais pas quand je les recevrai. Pour l’instant, ces masques filtrent avec les moyens du bord. C’est déjà ça en période d’urgence sanitaire…"

150 masques produits

Ces masques ne sont pas homologués mais rassurent et rendent bien des services. Par exemple, ils permettent aux taxis de Monaco de réaliser des courses médicales gratuites, avec la bénédiction des services sociaux de la mairie et de la Direction des affaires sanitaires de la Principauté.

Mais lorsque MC-Clic recevra ses filtres, les masques "Dark Vador" seront de qualité équivalente aux FFP2 tant recherchés.

Chaque jour depuis mercredi dernier, ses imprimantes 3D tournent à plein régime, de 8h à 1h du matin, et sortent entre 20 et 25 masques artisanaux quotidiennement – soit plus de 150 à ce jour.

Erwan les offre aux proches, aux taxis, à des agents de sécurité, à qui le demande. "C’est ma façon de contribuer à l’effort d’entraide."

Drones de crise

MC-Clic adapte également ses drones à l’épidémie de coronavirus. La société monégasque vient d’équiper trois appareils pour répondre aux possibles besoins de la Principauté ou de collectivités françaises: un drone équipé d’un haut-parleur pour diffuser des messages, un autre avec une caméra thermique pour repérer des personnes fiévreuses, et un dernier avec un pulvérisateur capable de projeter un produit désinfectant.

Crise sanitaire oblige, Erwan Grimaud met ses drones à disposition gratuitement.

MC-Clic: 6, rue des Açores à Monaco.

Tél. +377.97.97.98.67.