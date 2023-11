Les confidences de la princesse Stéphanie à l'occasion de l'exposition consacrée à l'amour du prince Rainier III pour le cirque à Monaco

"Au cirque, on risque tout, même sa vie." La formule lapidaire, signée Rainier III résume l’exposition "Le Prince au cœur du cirque" que ses enfants ont inauguré ce mardi soir.

Un projet inédit que de retracer cinquante ans d’histoire du Festival international du cirque de Monte-Carlo et de raconter en filigrane la passion de l’ancien souverain pour l’art circassien à qui il a voulu donner ses lettres de noblesse, en 1974 en inventant ce festival dans sa Principauté.

Dans l’ancienne collection de voitures à Fontvieille, c’est une immense collection de costumes qui a investi les lieux. Photo Jean-François Ottonello.

"Un monde de rêve"

"La disparition du cirque Amar m’a décidé à mettre sur pied ce festival auquel je pensais depuis longtemps. Il n’est pas possible de laisser ce monde de rêve s’évanouir pour toujours" répond-il à un journaliste du JDD à l’époque. La citation, en épigraphe de la visite, donne le ton. Dès l’entrée dans les mètres carrés désaffectés à Fontvieille de l’ancienne collection de voitures, c’est un chapiteau rouge et blanc qui a été érigé pour abriter les visiteurs qui pourront, dès ce mercredi et jusqu’au 28 janvier, pénétrer dans cet univers, en accès libre et gratuit.

L’immense espace plongé dans la pénombre a été divisé en plusieurs salles pour y dévoiler costumes, maquettes, photographies, accessoires de scène, affiches… Le tout puisé dans les archives du Festival et de l’inoxydable Alain Frère sous l’expertise de la direction des Affaires culturelles. Et celle d’une passionnée, chercheuse universitaire, docteur en cirque et scénographe diplômée du Pavillon Bosio: Charlène Dray. Passionnée par le cirque et par le festival où elle a été placeuse pendant huit ans, la commissaire scientifique a travaillé main dans la main avec la princesse Stéphanie pour dessiner ce projet et dérouler son propos.

Le bureau reconstitué de l’ancien souverain pour raconter son engagement. Photo Jean-François Ottonello.

Le sauveur de la discipline

Dans le bureau reconstitué de l’ancien souverain, toute sa vision est rappelée. De ses fiches manuscrites où il évaluait chaque numéro et laissait ses appréciations au jury du Festival, à ses échanges épistolaires avec les ministères français de l’époque.

On dit souvent que Rainier III a sauvé le cirque en Europe. Son implication a été primordiale pour convaincre le gouvernement français de faire passer le cirque du ministère de l’agriculture à celui de la culture. Et ainsi faire reconnaître l’art de ces grandes familles de cirque. Les Togni ou les Bouglione lui rendront la pareille en prêtant leurs chapiteaux pour les premières années du Festival jusqu’à la construction de la tente sédentaire de Fontvieille en 1987.

Des centaines de photos occupent également tous les murs de l’exposition. Photo Jean-François Ottonello.

Si l’exposition propose une série de photos de stars passées par le Festival: Alain Delon, Sean Connery ou Cary Grant entre autres, elle s’attache surtout à rendre hommage aux artistes. Charlie Rivel, premier lauréat du Clown d’or en 1974 comme une kyrielle de créateurs de talents passés sous le chapiteau de Fontvieille.

Les nombreuses vidéos jalonnant le parcours permettent au mieux de saisir leur virtuosité. Comme ce numéro de 2002 particulièrement mis en valeur, d’une ballerine de la troupe acrobatique de Canton effectuant ses pointes en lévitation sur le biceps de son partenaire. Un moment de poésie qui rappelle que le cirque est un art de l’instant, éphémère et toujours sur un fil. Comme la vie.

La princesse Stéphanie et la commissaire scientifique de l’exposition Charlène Dray. Photo Jean-François Ottonello.