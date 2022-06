MC One, la voiture volante made in Monaco dévoilée au Salon Top Marques

Le projet avait été tenu secret. Tout juste avait-on aperçu sa silhouette futuriste lors de teasers savamment orchestrés sur les réseaux sociaux. Il aura fallu le lever de bâche énergique du prince Albert II, ce jeudi au salon Top Marques, pour découvrir la voiture volante - vous ne rêvez pas! - produite en avant-première par la société monégasque MC-Clic. Ce drone géant, qu’on croirait tout droit sorti du Cinquième Élément de Luc Besson, désigné par L2 Concept, répond au doux nom de MC One.

Déjà partie prenante sur le projet d’une Renault 4L volante en 2021, pour les 60 bougies de cette mythique voiture, MC-Clic est cette fois le principal instigateur. "On a pris de l’ampleur en interne et on a décidé d’aller chercher plus loin, confie Erwan Grimaud, fondateur et gérant de cette société spécialisée dans les drones. Le châssis monocoque en carbone a été fabriqué à Antibes. Tout a été assemblé et fini à Monaco."

Vitesse de pointe à 140 km/h

Sur le papier, cette machine de 160 kg, équipée de huit moteurs électriques et autant d’hélices, affiche des caractéristiques aéronautiques éloquentes : une accélération ascensionnelle de 17 mètres par seconde, une poussée vectorielle de 800 kg, une vitesse de pointe estimée entre 120 et 140 km/h. "Elle sera bridée électroniquement mais, techniquement, elle est capable de réaliser des acrobaties comme des loopings et des tonneaux", confie son créateur.

Le pilotage peut se faire manuellement, avec un joystick par exemple, ou comme un drone avec une radio chiffrée et sécurisée tenue par un pilote à l’extérieur. « Il existe aussi une version autonome, pas encore finalisée, où l’on indique un point GPS et l’engin décolle et s’y rend », poursuit Erwan Grimaud.

Vingt minutes d’autonomie

Du côté de l’autonomie électrique, la MC One peut évoluer dans les airs jusqu’à vingt petites minutes. Seulement si les conditions s’avèrent optimales. « Si la pression atmosphérique est régulière, si la température est de 25°C, liste Erwan Grimaud. Elle est capable de transporter un passager jusqu’à 140 kg. Naturellement, plus le pilote est lourd, plus l’autonomie baisse. » Elle se recharge sur les prises de type 2, à l’instar des véhicules électriques.

L’engin devrait voler en septembre en Principauté

Ce prototype - estimé entre 140.000 et 180.000 euros selon les options, la customisation et l’autonomie - est désormais en production et les précommandes ont été ouvertes ce mercredi. "Les premiers exemplaires seront livrés début d’année prochaine", promet Erwan Grimaud. Et, comme d’autres engins de la sorte, l’usage se veut avant tout récréatif. Dans une propriété privée comme en haute mer, autour d’un yacht par exemple. "On étudie comment, réglementairement parlant, on pourrait la faire voler de partout."

Pour l’heure, la MC One n’a volé que lors d’essais sur un terrain privé à Cuneo pour étudier la redondance des moteurs, c’est-à-dire la capacité de la machine à poursuivre son vol même avec la perte de moteurs, mais aussi sa capacité à transporter des personnes. "En septembre, à Monaco, on devrait la faire voler depuis l’héliport."

Un vol inaugural qui n’est pas sans rappeler celui de David Mayman, le 26 septembre 2016, qui avait virevolté à vingt mètres d’altitude avec son Jetpack JB-10, sorte d’Hoverboard qu’on enfile dans le dos.

Côté innovation, MC-Clic n’est pas en reste et planche déjà sur un autre projet, terrestre cette fois: un robot autonome qui pourrait aider les sapeurs-pompiers intervenant sur des incendies.

Le progrès ne s’arrête jamais.