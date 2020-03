Fermeture des écoles, garde des enfants, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, télétravail, indemnisations... On fait le point sur les nouvelles mesures pour lutter contre le Coronavirus à Monaco

"Dans la suite des annonces du président de la République français, nous avons estimé qu’il n’était pas possible de faire autrement. À partir de lundi, les crèches, les écoles, et l’université de Monaco seront fermées."

C’est en ces termes que le Ministre d’État, Serge Telle, a résumé ce vendredi la principale mesure qui a été décidée dans la journée. Une mesure qui a été largement détaillée. "Les élèves et le personnel ne sont pas en vacances, nous allons faire en sorte qu’il y ait un maintien du lien avec le système éducatif", a insisté Christophe Prat, directeur général de l'Intérieur.

École numérique

En clair, les exercices, les devoirs seront envoyés par mail pour le primaire, et par le biais de Pronote et de Ecoledirecte pour le secondaire. À quelque chose malheur est bon, dit le dicton. Marie Cécile Moreno, directeur adjoint de l’éducation, de la jeunesse et des sports voit là une "magnifique opportunité" de développer le service Edulab.

Une sorte de Youtube de l’éducation nationale où les professeurs peuvent mettre des vidéos de leurs cours en ligne. Un service lancé au début de l’année scolaire. Les personnels de l’éducation nationale devront se rendre dans les établissements.

Accompagner les parents

Bien sûr, laisser ses enfants seuls à la maison n’est pas une option envisageable. Aussi, le gouvernement emboîte le pas des autorités françaises en proposant un accompagnement : "Un parent peut rester s’occuper de son enfant, avec un maintien du salaire dans des conditions qui restent à déterminer. Ce sera très probablement 100 % du salaire dans la fonction publique, et pour le privé, nous nous calerons sur le système français, pour éviter tout effet d’aubaine", a précisé Serge Telle.

Que les vilaines langues n’aillent pas voir là une frilosité du porte-monnaie, Didier Gamerdinger, conseiller-ministre des Affaires sociales et de la Santé, a complété : "Ce n’est pas tellement une question d’argent, mais plutôt que ce ne soit pas systématiquement la force de travail de Monaco qui soit impactée."

Le conseiller Gamerdinger a précisé que les crèches seront également fermées dès lundi.

Crèches exceptionnelles

Une flexibilité est envisagée pour les enfants de salariés des opérateurs d’intérêt vitaux (OIV) pour la Principauté, du personnel médical, des pompiers, de la Sûreté publique. "Les parents qui travaillent dans une structure nécessaire aux besoins de la collectivité pourront bénéficier d’un système de garde en crèche, dans des petites structures d’une dizaine de places, avec des mesures d’hygiène renforcées. La crèche de la Croix Rouge sera fermée, et les assistantes maternelles qui y travaillent seront redéployées."

Un formulaire est disponible pour bénéficier de ce service, qui doit être signé par le supérieur hiérarchique du parent. Chaque demande sera étudiée, et l’attribution ne sera pas automatique.

Avec l’approche des vacances scolaires, une autre structure aurait pu revêtir toute son importance : les centres aérés. Ils seront là aussi fermés. "L’idée de fond, c’est d’éviter les regroupements de personnes."

Éviter

la proximité

Le Ministre d’État a tenu à préciser les raisons de ces mesures : "Nous les suivons parce que nous en comprenons les vertus". Le conseiller Gamerdinger a développé : "Ce qu’il faut préciser d’un point de vue médical, c’est que le risque augmente avec la proximité des personnes." En fermant les structures qui accueillent les enfants, c’est donc ce facteur de risque que les autorités tentent de contenir.

Nous n’avons pas toujours eu de réponse précise à nos questions lors de ce point presse, mais Serge Telle s’en est expliqué : "On découvre la marche en marchant. Nous essayons de résoudre les questions au moment où elles se posent. Nous prenons les décisions et nous cherchons à en gérer l’ensemble des conséquences au fur et à mesure."

