EXCLUSIF. Prince Albert II : "Ne céder ni à la panique, ni à la psychose"

C’est autant en chef d’État qu’en père de famille que le prince Albert II a accepté vendredi de commenter les dernières mesures mises en œuvre par son gouvernement afin d’enrayer la propagation du Coronavirus.

Au bout du fil, à la veille de son anniversaire [aujourd’hui], un souverain conscient de la menace mais optimiste car confiant dans les atouts de la Principauté et dans l’esprit de solidarité des Monégasques et salariés monégasques. Un Prince aussi furieux à l’égard de certains commentaires nauséabonds nés de l’autorisation laissée aux résidents italiens et salariés monégasques de pouvoir continuer à travailler en Principauté.

LIRE AUSSI. Fermeture des écoles, garde des enfants, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, télétravail, indemnisations... On fait le point sur les nouvelles mesures pour lutter contre le Coronavirus à Monaco

Nous avons le sentiment d’avoir vécu un point de bascule ce jeudi, notamment après les discours de MM. Trump et Macron. Quel message souhaitez-vous adresser aux Monégasques qui s’inquiètent de la situation, voire paniquent ?

Il faut rester vigilant et attentif. Ne pas céder à la panique, ni à la psychose. J’invite toute la communauté de la Principauté à soutenir le gouvernement dans cette période difficile dont l’issue, n’en doutons pas, sera positive. C’est une crise sanitaire sans précédent qui frappe nos pays voisins et bientôt tous les pays du monde, et je crois que la Principauté, par son modèle économique et social, a démontré sa force et son efficacité.C’est un atout dans cette période de grande incertitude.



Comment votre gouvernement s’adapte-t-il à l’évolution de la situation ?

L’action du gouvernement et toutes les mesures arrêtées tiennent compte de l’évolution de la situation pour adapter au mieux les réponses à la crise et à son aggravation. Ces mesures doivent être prises en cohérence avec nos pays voisins les plus proches et surtout notre grand voisin et ami, la France.

Toutes ces mesures ont été prises en concertation avec les services compétents et en informant les autres institutions, et bien sûr le Conseil national.

J’appelle également la population et tous les salariés de la Principauté à continuer d’adopter une attitude responsable. Les mesures de précaution sont une des clés pour une sortie de crise. Le président Macron dans son allocution l’a répété plusieurs fois, il faut adopter des gestes simples chaque fois qu’on le peut dans la journée et faire preuve de bon sens pour prévenir la transmission du virus.

"Il n’y avait aucune nécessité

de fermer les écoles plus tôt"



Vous avez pris ce vendredi une décision inédite et impérieuse, celle de fermer toutes les écoles jusqu’à nouvel ordre. Pourquoi maintenant ? A-t-il été envisagé de le faire plus tôt ?

Bien entendu cette fermeture a été envisagée et préparée dès le début de la crise, en concertation avec tous les experts à notre disposition et en écoutant ce qu’il se passe dans les pays voisins. La situation sanitaire ne nécessitait pas une telle décision plus tôt.

À Monaco nous avons heureusement moins de cas positifs qu’ailleurs, et moins de personnes testées aussi, donc il n’y avait je pense aucune nécessité de prendre cette décision plus tôt. Mais il faut être cohérent aussi. Il y a une fermeture dans le pays voisin, dans la région voisine, et ça aurait été un peu difficile de maintenir l’argument de ne pas fermer les écoles à Monaco. Aujourd’hui, la fermeture des établissements scolaires est un impératif pour limiter la propagation.



Car les enfants sont a priori moins touchés par le virus mais peuvent en être le vecteur…

C’est pour ça aussi que se pose la question de la garde des enfants, qu’il ne faut par exemple pas confier aux grands-parents dans la mesure du possible. Je peux vous assurer que cette décision de fermer les écoles n’a pas été prise à la légère.

"Personne ne sera laissé sur le trottoir,

je vous le garantis"



Un deuxième cas positif de Coronavirus a été détecté à Monaco ce jeudi [un troisième cas positif a été détecté ce samedi matin, ndr], faut-il s’attendre à une multiplication des cas comme l’annonçait jeudi le président Macron en France ?

Même si le pays est de petite taille et que notre population n’est pas très élevée en nombre, nous formons une communauté extrêmement cosmopolite avec des gens qui, même s’ils se déplacent beaucoup moins maintenant, se sont déplacés. On a évidemment envisagé dès les premières réunions qu’il faut préparer nos services de santé à une éventualité d’un nombre plus important de cas à Monaco, et c’est pour ça que des lits ont été préparés au CHPG mais aussi à l’IM2S et au Centre cardio-thoracique. Et si les cas vont au-delà de nos capacités, on envisage d’autres solutions.



Avec vos partenaires français ?

Bien sûr, nous sommes en constante relation avec les centres hospitaliers français de la région voisine.



Aucun Monégasque ne sera donc laissé sur le trottoir. Il y aura toujours une solution, même au pic de la pandémie ?

Personne ne sera laissé sur le trottoir, je vous le garantis. Nous nous occuperons de chaque cas comme il se doit avec, comme partout ailleurs, une priorité aux cas les plus graves. Le système de soins à domicile est déjà activé également et pourra être renforcé avec des personnels qui ont d’ailleurs spontanément mis leurs compétences à notre service, y compris des médecins et aides soignants à la retraite. Je les remercie et leur rends hommage d’ores et déjà.

"Impératif

que les banques contribuent

à cet effort"