Championnat d’Europe de pétanque: Monaco surprend et défiera l’ogre français ce dimanche en demi-finale

Après quatre ans de reports et d’annulations, les championnats d’Europe de pétanque battent leur plein à Albertville ce week-end. À la Halle Olympique, l’équipe de Monaco tient la dragée haute à l’élite du Vieux Continent.

Après sept parties, les Monégasques ne comptent qu’une seule défaite face à la Belgique de Claudy Weibel, encore plus motivée pour ce titre européen après avoir déclaré forfait pour les Mondiaux au Bénin.

En poules, les Monégasques ont ensuite frappé un grand coup en battant l’Italie (13-8), championne d’Europe en titre et favorite à sa propre succession. À l’issue de ce beau parcours, Monaco se classe 2e sur les 34 nations présentes en poules.

La médaille déjà assurée

Les Monégasques ont ce samedi poursuivi leur route jusqu’en demi-finale, après avoir écarté l’Autriche (13-0) puis la Pologne (13-5). Avec cette place dans le dernier carré, la médaille est d’ores et déjà assurée!

"À titre personnel, je suis un peu déçu d’être passé à côté tout près du podium sur le tir de précision, reconnaît Jean-Pierre Le Lons, le tireur de tête monégasque. Mais ce qu’on vit en collectif est super. Maintenant, face à la France, pas de pression!"

David contre Goliath

Pour une place en finale ce dimanche (11h), Denis Olmos et les siens défient en effet le pays hôte et son armada, avec la légende Philippe Suchaud en fer de lance. "Avant la compétition, j’aurais évidemment signé pour ça!", se réjouit Jean-Luc Fuentes, l’entraîneur de cette équipe de Monaco.

"Chez nous, ce n’est pas comme en France, avec ses plus de 250.000 licenciés. Au Club Bouliste Monégasque, nous sommes 300. Cette équipe de France, on l’affronte sans crainte. Sur le papier, ils sont meilleurs que nous, mais ça ne nous dérange pas. Au contraire…", laisse planer le technicien monégasque, également arbitre international.

Dans l’autre demi-finale, la Belgique affronte l’Italie. Et pourquoi ne pas rêver d’un maillot étoilé?

Avant le beau parcours de leurs cadets, les vétérans monégasques sont déjà montés sur la boîte à Albertville.

Mardi dernier, Franck Millo, Noël Balderas, Jean-Philippe Chioni et Robert Feniello ont remporté une superbe d’argent, ne s’inclinant qu’en finale face à l’équipe de France tenante du titre, menée par les emblématiques "Vieilles canailles" Christian Fazzino et Marco Foyot.

Beaucoup d’émotions pour leur coach, Yves Governatori: "Monaco avait gagné en 2014, et là on refait finale, c’est juste énorme… On a su très bien jouer pour aller chercher cette récompense, je suis très fier de mes joueurs".

Un titre de vice-champion qui pourrait donner des idées aux seniors… mais aussi aux Espoirs, puisque la Principauté reçoit les championnats d’Europe U23 les 12 et 13 octobre prochains.