"Je suis partie comme dans un rêve". La chanteuse Séverine revient sur sa victoire à l'Eurovision il y a 50 ans

Il n’y a eu aucune célébration à Monaco à l’époque de votre victoire?

Non, pas du tout. Monaco aurait dû organiser le concours en 1972 mais ce n’était pas possible faute de lieu pour accueillir l’Eurovision. En poussant un peu, on aurait pu s’organiser peut-être… Mais tant pis ce n’est pas grave, j’ai très bien compris.

C’est dommage…

Déjà en préparant ma participation au concours, je me rappelle qu’on m’avait demandé de ne pas trop en faire pour gagner, car on ne pourrait pas organiser le concours en Principauté en cas de victoire. Bon, j’y suis allée, j’ai gagné et tant mieux! Je pense qu’à l’époque le protocole monégasque ne voyait pas d’un bon œil le showbiz. Mais j’ai pu finalement rencontrer le prince Albert II à Monaco en 2006, lors de la préparation de la candidature de Séverine Ferrer à l’Eurovision. Mieux vaut tard que jamais!

Cette victoire vous a ouvert, tout de même, une carrière internationale?

Tout à fait. J’avais fait plusieurs versions de la chanson de l’Eurovision en différentes langues. En Allemagne, le titre a fonctionné tout de suite. Une équipe s’est formée autour de moi pour que j’intègre le showbiz allemand. Et j’ai eu la chance de faire plusieurs tubes là-bas.

Aujourd’hui, vous suivez toujours l’Eurovision?

Je regarde oui, mais je ne suis pas forcément d’accord avec cette nouvelle formule. On a enlevé le côté charmant de l’Eurovision aujourd’hui, ce côté qui faisait que chaque pays chantait dans sa langue. Désormais tout le monde chante en anglais, porte les mêmes costumes, les mêmes chorégraphies. C’est très décevant. J’ai l’air d’être une vieille pionnière en disant ça, mais à notre époque, nous avons eu la chance que les gens se rappellent de nous. Maintenant, il ne faut pas demander qui a gagné dans les dernières années!

Pour fêter les cinquante ans de votre victoire, vous sortez fin avril, un nouveau disque?

Oui il s’agit d’une compilation de tous les titres que j’ai enregistré, car j’ai mis un terme à ma carrière depuis 2007.

Une chanteuse s’arrête-t-elle vraiment?

La musique fait toujours partie intégrante de ma vie. Mais ma dernière apparition sur scène aura été le 18 décembre 2000 à La Cigale à Paris. Depuis, à part quelques télévisions, je n’ai pas souhaité continuer. J’ai vieilli, je ne suis plus celle que j’ai été. Je préfère que l’on garde une bonne image de moi, comme j’étais avant. Le temps a passé sur mes épaules.

Comme pour tout un chacun…

Tout le monde vieillit bien sûr, mais il y a des choses que l’on accepte plus ou moins bien. Et puis j’ai remarqué sur les réseaux sociaux, les commentaires sont très durs, ils ne ratent aucun faux pas. Ça m’effraie, je ne veux pas me rendre triste et lire de mauvais commentaires. J’ai dit stop! Pour vivre heureux, vivons cachés dit l’adage, ce n’est pas faux!