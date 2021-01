Ils volent pour plus de 500 euros de produits de beauté et finissent devant le tribunal à Monaco

Près d’un mois après le vol d’une crème antirides, la pharmacie Ferry de la rue Grimaldi a été victime une nouvelle fois de chapardage dans la matinée du 12 juin 2020.

C’est un autre ressortissant slave indélicat qui a dérobé un produit cosmétique d’une valeur de 54,90 euros. La présence de ce client peu ordinaire avait éveillé sans tarder les soupçons du pharmacien. Ses craintes étaient fondées en visionnant les enregistrements de la vidéosurveillance de l’officine.

Les images ont révélé la discrète dissimulation d’un pot de crème au rayonnage des produits de beauté.

Les policiers, alertés dans la foulée et munis d’un signalement précis, ont interpellé le suspect dans les environs.

Naturellement, ce Géorgien de 35 ans, résidant à Nice, n’a pas daigné apparaître à l’audience. Son absence était somme toute sans incidence sur la recherche de la vérité pour le juger.

Déjà condamné par le tribunal de Grasse

Le président Jérôme Fougeras Lavergnolle a apporté toutes les raisons fournies par le suspect sur son comportement au cours de sa garde à vue. D’emblée, il faut écarter les éventuelles conséquences de la crise sanitaire. Ni gel hydroalcoolique ni masques n’ont disparu frauduleusement.

"Cet homme, a précisé le magistrat, avait l’intention d’acheter des vitamines afin de l’aider à maigrir. Mais quand il s’est aperçu du choix erroné, il a carrément jeté le pot de crème..."

Peut-être ne maîtrisait-il pas suffisamment la langue de Molière? Ou bien, l’incompréhension des caractères cursifs l’aurait-elle conduit vers un choix à l’aveugle ? Manifestement, le prévenu n’avait pas l’air d’être un novice dans l’art de dérober.

Il avait été condamné précédemment par le tribunal de Grasse, toujours pour des faits de vols.

Plus probant encore, ce même personnage se faisait remarquer trois mois plus tard, le 14 septembre 2020, au cours de son passage matinal dans le centre commercial du Métropole.

Un second dossier

En compagnie d’un compatriote, ils avaient parcouru la boutique Sephora en raflant discrètement au passage tout ce qui semblait profitable pour une revente appréciable.

Mais au sortir du négoce, le comportement bizarre des deux individus retenait l’attention d’un policier de faction dans la galerie. Contrôle d’identité, fouille de la sacoche.

L’agent en sortait une pince coupante et un tournevis. Indices suspects! Puis, deux flacons de parfums Chanel et Tom Ford dissimulés dans le double-fond du sac. Soit une valeur marchande de 455 euros.

"Dans ce second dossier, avance le magistrat, son nouveau copain a reconnu les faits. Puis il a avoué les avoir remis à son acolyte. Grâce aux éléments révélés par le téléphone portable, les enquêteurs se sont aperçus qu’une tierce personne avait fait une commande aux deux individus".

Le premier substitut Cyrielle Colle a requis dix jours avec sursis dans le premier dossier.

Plus sévère dans le second, "afin de s’assurer que ces individus ne reviendront plus voler en Principauté", la représentante du parquet a réclamé des peines fermes. Quinze jours pour le copain détenteur du parfait matériel du petit voleur. Un mois pour son acolyte.

Le tribunal a finalement modifié les quantums respectifs: huit jours ferme pour la première affaire; cinq jours avec sursis et quinze jours ferme pour la seconde.