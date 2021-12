Une entreprise suédoise propose de se faire implanter son pass sanitaire sous la peau grâce à une puce

Après le papier et le format numérique, voici la micropuce. L'entreprise suédoise DSruptive commercialise un implant de la taille d'un grain de riz pouvant contenir, entre autres, les informations du pass sanitaire.

Utilisant la technologie sans fil NFC, qui permet de payer par carte bancaire sans contact, cette micropuce peut être implantée sous la peau dans le bras ou entre le pouce et l'index.

"Il faut comprendre comment ces implants fonctionnent. Ils n'ont pas de batterie, ils ne peuvent pas transmettre un signal par eux-mêmes, donc ils sont fondamentalement passifs, précise le directeur général. Ils restent là, endormis. Ils ne peuvent jamais indiquer votre position, ils ne sont activés que lorsque vous appuyez sur votre smartphone."

Pass sanitaire élargi

Le pass sanitaire est en vigueur en Suède depuis le 1er décembre pour certains rassemblements. Face à l'augmentation des contaminations à la Covid-19, le gouvernement a annoncé ce mardi une série de nouvelles mesures.

À partir du 23 décembre, le télétravail doit être privilégié, les événements publics réunissant entre 20 et 500 personnes devront garantir au public des places assises et ceux réunissant un public plus nombreux devront exiger un pass sanitaire.

Par ailleurs, les centres commerciaux, les bars et les restaurants ne pourront servir les clients debout et qui ne respectent pas au moins un mètre de distance.

"En pratique, cela signifie qu'il n'y aura malheureusement pas de fête dans les boîtes de nuit le soir du Nouvel An", a déploré la première ministre Magdalena Andersson lors d'une conférence de presse.

Les lieux utilisés pour les fêtes privées ne devront pas accueillir, quant à eux, plus de 50 personnes.