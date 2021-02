Puis-je aller en Italie et revenir dans la journée sans test PCR si j’habite à moins de 30km de la frontière?

Bonjour Mat,

Depuis ce lundi 1er février, minuit, un nouveau décret précise les mesures relatives à l’entrée, par voie terrestre, sur le territoire national.

"Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19" détaille le décret.

Toutefois, certains déplacements ne sont pas concernés par cette mesure, notamment "les déplacements d’une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence". D'où l'objet de votre question.

Ces restrictions, prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l'épidémie sur notre territoire, "concernent uniquement les étrangers désirant se rendre en France ou traverser notre pays" a précisé le lundi matin la directrice de la Police aux frontières Emmanuelle Joubert.

Les habitants de Vintimille qui souhaitent venir à Nice par exemple sont exemptés de test. S'ils font l'objet d'un contrôle au péage par la police aux frontières françaises, ils devront produire un document attestant leur lieu de résidence.

En revanche, des automobilistes résidant à Florence ou Milan par exemple, s'ils ne sont pas en mesure de présenter un test négatif lors du contrôle, seront verbalisés d'une amende de 135 euros pour chacun des passagers du véhicule. Ils pourront en revanche continuer leur route. La contravention leur sera adressée à leur domicile.

Si habitez en France et que vous souhaitez vous rendre en Italie pour déjeuner au restaurant ou faire vos courses, vous ne serez pas verbalisés, au retour, par la police française en cas d'absence de test.

Mais vous le serez peut-être en Italie, par les autorités locales, qui ont pris des mesures similaires, à savoir: "vous devez présenter le résultat négatif d’un test moléculaire (PCR) ou antigénique réalisé moins de 48h avant le voyage (48h à compter du test et non du résultat)" précise le consulat de Rome sur le site Internet du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.