Comment construire le monde d’après? La Fondation Prince Albert II de Monaco lance une nouvelle campagne

Ne ratons pas cette occasion ». Dans une vidéo enregistrée depuis les jardins du Palais, le prince Albert II donne le ton.

« La fragilité de l’humanité que nous constatons doit nous conduire à réfléchir à nos priorités et à réinventer notre rapport à la nature. À travers les immenses changements sociaux et économiques qu’elle entraîne, et qu’elle entraînera durant de longs mois, peut-être de longues années encore, cette crise doit nous inciter à mieux préserver notre planète, son climat, sa biodiversité, ses océans. Nous savons aujourd’hui que nous pouvons le faire ».

Diffusée à l’occasion du cinquantième anniversaire du « Earth Day », la vidéo impulse une campagne digitale portée par la Fondation Prince Albert II, baptisée « A green shift ». Elle compile une quinzaine de témoignages de personnalités scientifiques, décideurs ou leaders d’opinion.

Revoir la relation à la nature

Thème central : engager la réflexion sur le lien entre environnement et pandémie, sur l’impact actuel de la crise en diverses régions du monde et sur les perspectives pour le « jour d’après ».

En effet, la pandémie de Covid-19 a entraîné une nécessité de recentrer ses besoins. Laissant apparaître aussi, qu’avec l’activité humaine mise à l’arrêt ou presque, la nature pouvait retrouver ses qualités premières. « Nous avons attendu le moment opportun pour lancer cette campagne autour de ces questions car il nous semblait important de réfléchir au jour d’après, à notre relation à la nature, à l’environnement et à la mondialisation » souligne Olivier Wenden, vice-président et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II.

« Les modifications de notre écosystème ont certainement accéléré cette pandémie. Comme l’industrie du transport aérien a favorisé la circulation du virus. C’est sur ces thématiques que nous voulons réfléchir pour éviter de reprendre nos vies, au sortir de la crise, comme si de rien n’était ».

Autour de quelles pistes ?

À l’émulation intellectuelle de les définir, notamment via cette campagne qui espère que des initiatives internationales vont pouvoir faire partager les données scientifiques, mobiliser les citoyens, inspirer les jeunes générations, inciter à investir dans l’efficacité énergétique, aider les secteurs pénalisés.

« Mais tout cela devra se faire dans un contexte particulier où la crise va provoquer des tensions sociales, économiques et financières » admet Olivier Wenden.

Une économie plus durable

Pour autant, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, les eaux de mers ou de fleuves devenues plus limpides ces dernières semaines reflètent un espoir ? « L’impact de l’homme sur la nature est clairement établi au regard de la pause de ces activités qui changent la donne. La plus grande surprise que nous constatons, c’est la rapidité à laquelle la nature reprend le dessus, notamment dans la vie marine » confirme Olivier Wenden.

« Le problème c’est que pour l’heure, il n’y a plus ou presque plus d’activité. Lors de la reprise, où certains vont mettre les bouchées doubles, le risque est que les engagements environnementaux soient oubliés pour un temps ? C’est pourquoi, il semble important d’utiliser ce moment pour construire une économie plus durable ».

Le soutien à une mission pour profiter du silence en Méditerranée