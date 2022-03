Appel à la fraternité entre la Russie et l'Ukraine : pour Emilie Gomis, "les sportifs célèbres doivent s'engager pour que le message ait un impact"

Engagée avec son association Tous Ego par le Sport, Emilie Gomis partage au quotidien les valeurs de développement par le sport prônées par Peace and Sport. "C’est mon engagement premier", rappelle-t-elle.

C’est donc tout naturellement que la basketteuse a signé l’appel à la fraternité de l’ONG monégasque. "Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, nous avons tous la possibilité d’exprimer notre engagement à notre échelle. En tant qu’athlète, qu’on le veuille ou non - et même si, habituellement, on se tient éloignés du monde politique -, on a un message à faire passer, surtout quand il s’agit de paix. Lorsque l’on voit des sportifs ukrainiens qui prennent les armes et s’engagent pour défendre leur pays, c’est tout le monde du sport et ses valeurs qui sont touchés."

Et de poursuivre: "Le sport, ce n’est pas que dans les bons moments pour célébrer les médailles. Il peut aussi être vecteur de paix et de dialogue. Oui, nous sommes en compétition tout le temps. Mais la finalité, c’est le fair-play."

Alors que la tribune est publiée ce vendredi, Emilie Gomis espère que d’autres athlètes marqueront leur soutien. "Plus les sportifs qui ont marqué leur pays seront nombreux à s’engager, plus on portera haut notre message pour qu’il ait un impact. Il faut montrer notre fraternité pour ouvrir la voie à l’échange."