VIDÉO. L'ONG monégasque Peace and Sport lance sa nouvelle campagne pour la paix dans le monde

Depuis sa création en 2007 à Monaco, Peace and Sport n’a de cesse de le clamer: non, la paix par le sport n’est pas une utopie.

Son objectif est d'utiliser le sport et ses valeurs comme instrument de paix à travers le monde. Elle s'appuie sur plusieurs piliers, notamment sur ses actions sur le terrain, sur un groupe d'athlètes les "Champions de la Paix", et sur une campagne digitale nommée #WhiteCard Camp à l'occasion du 6 avril , déclarée "Journée internationale du sport au service du développement et de la paix" par les Nations unies depuis 2013.