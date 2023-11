Centre commercial de Fontvieille: le projet va être redimensionné avec un cinéma assure le prince Albert II

Alors que la révision du projet de reconstruction du centre commercial de Fontvieille avait rendu furieux les élus du Conseil national à l'occasion de la deuxième séance publique dédiée au budget rectificatif 2023, le Prince a assuré que le projet serait redimensionné. Non seulement pour des raisons budgétaires, mais pas seulement.

Le projet de restructuration du centre commercial de Fontvieille a cristallisé la dispute entre élus et gouvernement. Quel est votre point de vue sur ce que devrait être ce projet ?

Je vous confirme que le projet envisagé, très beau esthétiquement mais trop important, sera redimensionné. Les études préliminaires ont fait apparaître que le chantier, outre un coût nettement plus élevé, aurait pendant plusieurs années des nuisances majeures dans le fonctionnement du quartier et de l’établissement. L’objectif est de disposer à terme d’un centre commercial moderne, adapté à la Principauté et répondant aux attentes des Monégasques, des résidents et des visiteurs. Cette opération de redimensionnement permettra d’intégrer une offre suffisamment diversifiée et attractive, en bonne intelligence avec tous les commerces de la Principauté. Bien entendu, l’idée d’avoir un cinéma dans ce centre commercial sera maintenue. Les réflexions sont en cours pour concilier de manière raisonnable toutes ces problématiques.