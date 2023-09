Après les succès de "Connasse", "Plan coeur", la réalisatrice Noémie Saglio va tourner un nouveau projet sur la Côte d'Azur

Camille Feret, la responsable de la commission du film Alpes-Maritimes Côte d’Azur, nous avait prévenus il y a quelques jours : la fin de l'été et l'automne s'annoncent chargés côté tournages.

Dans un secteur où la discrétion et même le secret sont souvent de mise, les petits indices surgissent des annonces de castings publiés sur le Web.

C'est en parcourant les sites de Casting.fr, Castprod.com, Boostcasting.fr ou encore Scriptoclap qu'on apprend la tenue prochaine du tournage de "Nice Girls", à Nice et ses environs.

Derrière ce projet, qui devrait prendre la forme d'un long-métrage destiné à une plateforme, on retrouve Noémie Saglio.

A 41 ans, cette scénariste et réalisatrice compte plusieurs beaux succès à son actif. A l'origine de "Connasse", la série qui avait permis de révéler Camille Cottin, avant d'être adaptée au cinéma, elle a également rassemblé des millions de personnes avec "Plan Coeur", sur Netflix.

Sur grand écran, son dernier film en tant que réalisatrice, "Parents d'élèves", sorti en 2020, réunissait Vincent Dedienne, Camélia Jordana et Samir Guesmi.

Moteur le 11 septembre ?

Pour le moment, impossible de savoir qui se trouvera au générique de "Nice girls" et quelle en sera l'histoire.

Toujours en épluchant les fameuses annonces de castings, on en apprend plus sur quelques profils recherchés (sans savoir s'ils auront des rôles majeurs ou pas). Ainsi, un duo d'hommes de main aux physiques "opposés", genre Bud Spencer et Terence Hill, était espéré.

Une autre annonce présente un besoin assez large de figurants, "à partir de 16 ans, de toutes ethnies et looks" pour incarner "des passants, des clients de bars, de restaurants, de soirées et d'autres moments de vie. Celle-ci mentionne les dates d'un tournage s'étirant du 11 septembre au 10 octobre.

Pour une séquence se déroulant sur une plage de Nice, "le 14 ou le 15 septembre", des enfants et ados de 5 à 16 ans ont également été castés.

A n'en pas douter, en ouvrant l'œil lors de vos balades ces prochaines semaines, vous en découvrirez certainement plus au sujet de "Nice Girls"...