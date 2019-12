"204.000 euros ! C’est formidable ; nous n’avons jamais récolté autant !" Mercredi soir, Louisette Levy-Soussan Azzoaglio, présidente de l’association Action Innocence, a accueilli le prince Albert II pour assister à la vente aux enchères de 37 sapins. Des arbres rassemblés dans le lobby de l’Hôtel de Paris et décorés par des enseignes ou des associations monégasques. Tous ont été vendus par Julien Vincent Brunie, commissaire-priseur de Christie’s, sous le marteau de l’étude de Maître Escaut-Marquet.

Des psychologues dans les écoles

Depuis quinze ans, Louisette Levy-Soussan Azzoaglio vend chaque année des sapins pour aider les enfants et leurs parents à mieux faire face aux travers des réseaux sociaux. Action Innocence a pu développer son pôle prévention en missionnant aujourd’hui quatre psychologues cliniciens qui vont à la rencontre des élèves, des parents et des équipes éducatives de Monaco et même en France.