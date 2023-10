Ce mercredi, le E-Rallye va embarquer pour la première fois de son histoire à Monaco

Les organisateurs de la 7e édition du E-Rallye Monte-Carlo sont joueurs. Pour cette version 2023, plusieurs nouveautés ont été apportées à l’épreuve avec, notamment, un parcours gardé secret jusqu’à une heure avant chaque départ où un roadbook sera remis aux équipes. Une manière de pimenter le rendez-vous pour les 60 participants, un nombre record comparé aux 55 de l’an passé. Une manière aussi de mettre tout le monde sur un pied d’égalité. Pas de discussion possible, place est faite à la conduite. Et si le secret de l’itinéraire a été précieusement gardé par les organisateurs, on sait d’ores et déjà que les concurrents feront un détour du côté de l’Italie. À Dolceacqua plus précisément. Pour fêter le jumelage prochain entre la commune italienne et la Principauté qui devrait être scellé le 3 novembre prochain.

La Principauté au centre des débats

Pour le reste, c’est le flou le plus total. Hormis les quelque 1.000 kilomètres que devront avaler les voitures électriques, difficile d’en savoir plus sur le programme entre mercredi et samedi (lire ci-contre). "L’itinéraire n’échappera pas aux passages dans les lieux mythiques de l’histoire du Monte-Carlo", tient tout de même à rassurer Éric Barrabino, Commissaire général de l’Automobile Club de Monaco.

Ce qui est sûr, c’est que le E-Rallye prendra ses quartiers en Principauté pour la première fois depuis sa création. Outre le départ qui sera donné mercredi à 14 h sur la place du Casino, le traditionnel parc fermé unique se trouvera sur les Terrasses du Casino, avec vue mer. Les parcs de recharge vont quant à eux disparaître. "La capacité d’accueil et de développement qu’offre Monaco avec 334 bornes en service dans les parkings publics et sur la voirie permettra aux concurrents de recharger leur véhicule dans les délais imposés par l’organisation", a fait savoir l’ACM. Il suffira aux équipes de se connecter à l’application Your Monaco pour connaître la disponibilité des bornes en temps réel.

Autre changement cette année, la nouvelle réglementation sur l’utilisation des appareils embarqués. Terminé la mise au point automatique avec les calculs du kilométrage. Cette fois, c’est le copilote qui devra entrer manuellement les données et se creuser les méninges. Une volonté des organisateurs de redonner la part belle aux copilotes et de corser un peu plus les débats.

Le programme Etape 1: Monaco - Monaco Mercredi 18 octobre, départ de Monaco Place du Casino à 14h. 3 spéciales de régularité (SR 1/2/3). Etape 2: Monaco-Monaco Jeudi 19 octobre, départ de Monaco Terrasses du Soleil à 08h00. 3 spéciales de régularité (SR 4/5/6). Etape 3: Monaco-Monaco Vendredi 20 octobre, départ de Monaco Terrasses du Soleil à 08h. 4 spéciales de régularité (SR 7/8/9/10). Etape 4: Monaco-Monaco Samedi 21 octobre, départ de Monaco Terrasses du Soleil à 08h30. 3 spéciales de régularité (SR 11/12/13). Etape 5: Monaco-Monaco Samedi 21 octobre, départ de Monaco place du Casino à 21h00. 2 spéciales de régularité (SR 14/15).