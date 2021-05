Contrôles et sécurité, quel est le dispositif déployé pendant le Grand Prix de Monaco?

À chacun sa mission

Les quatre missions essentielles de la Sûreté publique

- assurer l’ordre public, la sécurité générale de l’événement

- s’assurer que les flux routiers et piétons peuvent circuler dans les meilleures conditions

- s’assurer qu’il n’y ait pas de délits de voie publique, notamment de type « pickpockets »

- faire respecter l’application des mesures sanitaires.

Les missions des sociétés de sécurité privée :

- les employés de ces sociétés occupent un rôle d’agents d’accueil pour renseigner la population et les visiteurs sur les protocoles sanitaires à respecter, ainsi que de filtrage et de guidage. Ils sont en nombre, notamment aux différents points d’accès de la Principauté.

Les missions des CRS :

- une compagnie les jeudi et vendredi, deux compagnies les samedi et dimanche. Ils effectuent principalement des missions de sécurisation, de jalonnement et de gestion des flux des spectateurs, notamment à la gare ferroviaire. Comme pour les agents de sécurité privée, les CRS ne travaillent jamais seuls mais sous la responsabilité d’un ou plusieurs policiers monégasques.