Comment le paddock F1 se protège de la Covid-19 pendant le Grand Prix de Monaco

Melbourne, 13 mars 2020. Le cirque ambulant de la Formule 1 débarque dans le paddock australien pour la première manche de la saison.

Le contexte sanitaire pesant – dû à un certain "Covid-19" – masque l’euphorie ambiante de retrouver l’asphalte. Bien que le virus nourrisse les conversations, les prescriptions sanitaires s’avèrent légères et dérisoires, du moins rétrospectivement.

Après moult tergiversations, le Grand Prix d’Australie sera annulé à la dernière minute après la découverte d’un cas positif au cœur de l’écurie McLaren. " Ce Grand Prix avait été un faux départ. On découvrait tout. Il n’y avait pas de protocole, faute d’informations précises, concède sans ambages Bruno Famin, secrétaire général adjoint pour le sport à la Fédération internationale de l’automobile. Aujourd’hui, il y a plus de recul et moins de psychose."

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et un savoir-faire a été acquis en matière sanitaire. La FIA a, en effet, bâti un protocole anti-Covid, permettant à la Formule 1 de remettre les gaz dès juillet 2020 en Autriche. "Ce fut le premier sport international à redémarrer." Qui plus est avec un calendrier itinérant.

Consultation d’experts

Outre les informations récoltées auprès de l’Organisation mondiale de la Santé et le Comité international olympique, la FIA a largement consulté des experts médicaux (NDLR: Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de la Pitié Salpêtrière et Gérard Saillant, ancien président de la commission médicale de la FIA.) et des experts en prévention et gestion des risques. "L’objectif était de minimiser le risque et assurer la protection sanitaire du personnel travaillant sur les circuits. Et, donc, d’avoir des arguments auprès des autorités des pays pour qu’ils acceptent que de tels événements aient lieu sur leur sol." En somme: donner des gages de sérieux.

Double test PCR

Clairement, le microcosme F1 évolue dans une bulle sanitaire. En vase clos. Au système habituel d’accréditations, délivrées par la FIA, se sont greffés les tests PCR.

"Un prétest est demandé à tous les acteurs de la F1 dans les quatre jours précédant l’arrivée sur le circuit", détaille Bruno Famin.

La confiance n’excluant pas le contrôle, d’autres tests PCR sont réalisés sur site, tous les cinq jours.

Positif: la personne est isolée et tenue à l’écart. Négatif: c’est ok.

Le QR Code, relié à une application et apposé sur les accréditations, permet alors d’ouvrir les tourniquets barrant l’accès aux zones sensibles, dites de "haute densité", comme le paddock ou les stands.

À Monaco, 5.000 tests ont été réalisés.

Des sous-groupes dans les écuries

Les écuries, où fourmillent environ cent personnes, ont été divisées en groupes et sous-groupes. Hormis le traditionnel respect des gestes barrières, "le principe, c’est que ceux-ci ne se mélangent pas, de façon à limiter les interactions. Ils vont voyager, manger, travailler et partager la voiture de location ensemble. S’il y a un positif, ça limite l’impact opérationnel et augmente la résilience de l’équipe et de l’événement."

Un protocole qui a permis d’éviter les clusters et l’annulation de courses. "Il faut louer le professionnalisme des acteurs de la F1. Ils sont conscients des enjeux tant humains, pour la santé, qu’économique, pour le business", salue Bruno Famin.

Quid des pilotes?

"Les pilotes ont, sans doute, été ceux qui ont eu le plus de mal à rentrer dans les clous. Entre les deux Grands Prix d’Autriche, certains ont été rappelés à l’ordre après des escapades à l’extérieur, [dont Charles Leclerc, ndlr]. En juillet, on avait l’impression d’être sorti de la crise. Ce fut minoritaire. Tout le monde a saisi l’importance de jouer le jeu. Les pilotes sont des porte-drapeaux." En théorie, il leur est déconseillé d’avoir du contact avec le public, même pour des autographes. À Monaco, bon nombre de pilotes ont une résidence.

"Les consignes sont les mêmes qu’ailleurs, il faut limiter les interactions et maintenir les gestes barrières."

La spécificité locale

"Un circuit urbain, c’est particulier. On s’est adapté à la topographie et tous les accès sont contrôlés. Il n’y a pas de trou dans la raquette. On a beaucoup travaillé avec l’ACM et la Formula One Management."