Un nouveau rendez-vous bien-être les 4 et 5 mai à Monaco

Comme une bonne résolution avant d’entamer la saison - celle d’un esprit sain dans un corps sain -, c’est un événement entièrement dédié au bien-être qui sera proposé les 4 et 5 mai à l’hotel Méridien Beach Plaza.

Nom de code : Sensei, pour rassembler en plein air, dans un décor pensé pour l’occasion très relaxant, une quarantaine d’exposants, des praticiens et des conférenciers qui prodigueront conseils et pratiques issues de cultures ancestrales d’Asie et d’Amérique Latine.

Exemples ? Le programme propose des pratiques courantes : yoga, tai-chi, qi gong, relaxation… aux expériences les plus inédites : cérémonie du cacao, concert de hand pan, garuda chair, reiki…

Une sorte d’éveil des sens, ouvert aux amateurs comme aux novices, pour prendre soin de son corps, réponse à une tendance forte de la société actuelle.

Savoir +

Les 4 et 5 mai, de 8 h 30 à 22 h 30, au Méridien Beach Plaza. Tarifs à partir de 10 euros (accès stands et conférences). À partir de 70 euros la demi-journée jusqu’à 170 euros le pass week-end pour adulte (full access). Renseignements : www.senseicommunity.com