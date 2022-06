Pour la première fois de son histoire, Top Marques fait la part belle aux bolides d'antan à Monaco

Pour la première fois en 17 ans d’histoire, une nouvelle catégorie de voitures va voir le jour lors de cette traditionnelle édition de Top Marques. Le salon fera honneur aux sportives classiques construites entre 1950 et 1990. En tout, pas moins de 50 modèles seront exposés aux visiteurs. Des voitures destinées à la vente pour les personnes qui en ont les moyens.

Et pour réussir cet alliage de l’ancien et du moderne, le salon a notamment fait appel à Boutsen Classic Cars. Partenaire de l’événement à travers son entreprise dédiée aux voitures anciennes, l’ancien pilote de F1 Thierry Boutsen espère pouvoir implanter ce type d’événement "qui se développe de plus en plus un peu partout en France avec Rétromobile à Paris et sur d’autres salons à Lyon…. Il faut suivre la tendance dictée par la nostalgie. La passion pour ce genre de voiture est toujours là".